Patate croccanti allo Zafferano, la ricetta è una delizia!

Hai mai provato a mettere insieme le patate con lo Zafferano? Il motivo? Il risultato è eccellente, si preparano in poche e semplici mosse! Si tratta di una ricetta innovativa, pratica ed originale, soprattutto puoi realizzarla in tantissime occasioni, vedrai che farai una grande figura con gli ospiti!

Se pensi che le patate possano essere cucinate soltanto con pepe, sale e olio, ti sbagli di grosso. Puoi aggiungere con un mix di gusto speciale anche dello Zafferano! La spezia in questione di solito viene accostata al tipico risotto alla milanese, e spesso accade che una volta avanzato non si sa che ricette realizzare e come adoperarlo. Scorri questa guida imbattibile, preparerai delle patate croccanti da leccarsi i baffi.

Le patate sono senza dubbio un prodotto vincente! Lo sono per diversi motivi. Innanzitutto, sono economiche, perché il loro costo è davvero irrisorio e si trovano praticamente in qualunque supermercato e bottega; nutrienti, perché le loro proprietà sono ricche di vitamina C e B, ma anche si sali minerali e potassio. Infine, sono un alimento originale perché estremamente versatile!

Si potrebbe optare anche per quattro tradizionali ricette super golose e fantasiose, ma c’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si preparano fatte in casa. Sei pronto a scoprire i trucchi del mestiere?

Insieme alla tik toker Diletta Secco, la più brava food blogger in circolazione, possiamo preparare una ricetta sfiziosa e che nessuno conosce! Presta attenzione alla tecnica sotto spiegata, è facile sbagliare, ma se segui questi trucchetti sarà un gioco da ragazzi.

Le patate allo Zafferano sono una leccornia prelibata!

Se vuoi davvero stupire gli ospiti, perché non accosti delle patate ad una pizza fatta in casa? La lievitazione perfetta esiste in poche e semplici mosse, devi soltanto porre in essere alcuni accorgimenti, ed il gioco è fatto. Prendi le patate e metti in pratica i trucchi che caratterizzano questa ricetta. La tecnica è un po’ particolare perché innovativa, ma vedrai che le mosse saranno più facili del previsto.

Conosci Diletta Secco? E’ una delle food blogger più famose nella piattaforma di Tik Tok. In pochissimo tempo con la sua dolcezza e amore per il cibo, ha conquistato tutti i fan che non perdono una sola ricetta.

Con le sue ricette il risultato è garantito, perché dietro i suoi video c’è un’estrema cura nella preparazione, la quale viene studiata proprio per garantire il risultato perfetto, ma non solo. Dai video è evidente il suo amore per il cibo, una passione che trasmette in ogni clip.

Non ci vorrà molto tempo, ma bisogna rispettare alcune regole per rendere le patate croccanti e sfiziose. Pelale, e tagliale finemente formando delle strisce dalla forma quadrangolare. Dopo di ciò, prendi due mestoli, perché ti serviranno per sminuzzare senza tagliare!

La tecnica in questione implica la realizzazione di tagli, prima orizzontali su un fronte, e poi obliqui nell’altro, che favoriranno la riuscita del risultato. Non si tratta soltanto di dettagli per l’estetica, ma per rendere le patate croccanti e adatte alla cottura.

Infatti, vanno prima bollite in acqua precedentemente salata per circa quattro minuti, e poi si aggiunge il mix dal gusto speciale: zafferano, olio, aglio finemente tagliuzzato e un pizzico di sale. E’ opzionale, ma si possono aggiungere anche pepe e peperoncino se si gradisce.

Infine, vanno distribuite su una teglia e su entrambi i lati va cosparso il mix gustoso, si mettono in forno ventilato a 200° per circa 35- 40 minuti, ed il gioco è fatto! Prova per credere, la ricetta è testata, e con questa tecnica il risultato è garantito.