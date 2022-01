Doc 2 anticipazioni: nuovi arrivi cambiano tutto

Il 13 gennaio, in prima serata su Rai 1, torna l’attesissimo appuntamento del giovedì con Doc nelle tue mani, la fiction di grande successo

Ci siamo, la serata tanto attesa è arrivata: va in onda oggi, giovedì 13 gennaio, la prima puntata della seconda stagione di “Doc – nelle tue mani”, la fortunatissima fiction con protagonista Luca Argentero che nella prima stagione ha avuto un record di ascolti senza precedenti. La particolare combinazione fu che nel 2020 questa serie prese il via proprio nel periodo in cui gli italiani furono rinchiusi in casa per l’inizio della pandemia.

Anche per questo gli ascolti furono stellari e senza precedenti, quasi ai livelli del Commissario Montalbano. Per quei pochi che non la conoscono, si tratta di una fiction a tema medical, ma con una trama un po’ diversa dal solito. Stuzzica il fatto che la storia è tratta da una vicenda realmente accaduta, vale a dire di un primario che perde la memoria e dimentica i suoi ultimi 12 anni di vita, ma ricorda tutto ciò che ha fatto prima.

Torna “Doc – Nelle tue mani”: grandi novità sin dalla prima puntata

Il protagonista è il bravissimo Luca Argentero, che tornerà nei panni del protagonista, intento a recuperare la memoria ma anche a ricostruire la sua vita. Per questa nuova edizione la novità è che sarà presente anche la pandemia di Covid, spesso “dimenticata” da fiction e film. Tuttavia l’emergenza farà solo da sfondo e non sarà un tema di questa prima puntata, che conterrà i primi due episodi.

Subito dopo la messa in onda questi saranno disponibili su RaiPlay. Doc andrà in onda ogni giovedì per un totale di otto appuntamenti, ancora una volta su Rai 1. Ma come si comincerà? I pochi spoiler riguardano la squadra di Andrea che rischia di rompersi. Giulia andrà a Genova e Gabriel in Etiopia, mentre Carolina rifiuta di lavorare a Medicina Interna. Ma tutto è destinato a cambiare, perché il Covid-19 arriverà anche nella fiction con inaspettati risvolti.