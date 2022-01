“La uso tutti i giorni”: lo strano segreto di bellezza della diva di Hollywood

Quando si parla di Star sembra scontato parlare anche di comportamenti eccentrici. Ci sono però alcuni che sono davvero assurdi: il segreto

Il segreto di bellezza delle star di Hollywood? Non bisogna mai dare nulla per scontato, soprattutto quando si parla di dive e di personaggi famosi. Hanno quasi tutti dei comportamenti eccentrici e delle abitudini strane. Un po’ perché sono tipicamente capricciose, e un po’ perché nessuno osa dire niente. Comportamenti strani e particolari sono all’ordine del giorno, soprattutto quando si parla di personaggi famosi.

E attenzione, perché nonostante una bellezza spesso unica, si tratta di persone come noi. Gente che ha i problemi comuni con cui tutti fanno i conti, ma anche in queste cose riescono a distinguersi. Ad esempio, è un classico pensare che le donne bellissime e stupende come le dive del cinema di Hollywood non facciano le cose che normalmente fanno tutti, o che non abbiano problemi molto comuni ma un po’ imbarazzanti da raccontare.

Il segreto della meravigliosa diva è sconvolgente

Anche per questo apprezziamo il coraggio della bellissima (e molto brava) Sandra Bullock, per la disinvoltura con cui parla del famoso problema delle “emorroidi”. Ebbene sì, nulla di gradevole: argomento spesso imbarazzante ma che rappresenta un problema comune a moltissime persone. Tra l’altro, la Bullock ha vissuto questa scocciatura anche in una famosa scena di un suo film, Miss Detective.

Beh, lei stessa ha detto senza vergogna di utilizzare la famosa Preparazione H per curare le emorroidi. Ma non solo, il noto medicinale – secondo l’attrice – è molto valido per far risplendere gli occhi. Ebbene sì, secondo la Bullock è efficace contro le infiammazioni e il rossore attorno agli occhi. Sarà davvero così? Non resterebbe che provare…