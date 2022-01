By

Scegli uno degli scarabocchi e scopri come appari agli occhi degli altri con questo divertente test

Il test dello scarabocchio ti permette di scoprire quale sia la percezione che gli altri hanno di te. Questi disegni sembrano quasi dei labirinti e tu devi scegliere in quale perderti.

Il risultato scelto rivelerà come ti vedono gli altri. Ma scopriamo come svolgere questo test della personalità

Test dello scarabocchio: scegline uno e scopri come ti vedono gli altri

In questo test dello scarabocchio ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli quello che più ti attrae e scopri come appari agli occhi degli altri.

Iniziamo a divertirci!

1) Uno

Le persone hanno difficoltà nel decifrarti e nel capirti, ma non è colpa loro. Anche te stai cercando di conoscerti e il senso di irrequietezza che si smuove dentro di te, ti mette i bastoni in mezzo alle ruote.

La gente spesso crede che tu ti trovi sempre in situazioni difficili e la colpa è tua, perché riesci a penalizzarti da solo e non ti premi mai.

Cerca di avere maggiore fiducia in te stesso e vedrai che tutto risulterà più tranquillo e semplice.

2) Due

Tu sei una persona razionale e molto riflessiva. Il tuo istinto si è assopito da tempo. Inoltre, tendi ad avere uno sguardo e un modo di pensare pessimista.

Chi ti circonda crede che tu ti metti troppi paletti finendo per limitarti da solo. Cerca di non farlo e reagisci trasformando il tuo magone in un bellissimo sorriso.

Solo così riuscirai ad essere più leggero e a vivertela meglio.

3) Tre

La tua personalità ti porta ad essere una persona molto sicura di sé che tende a non vedere o a nascondere i suoi problemi.

Questo lo notano anche le persone che ti circondano, ma sanno anche che sei un essere generoso e sempre disponibile.

Quasi tutti ti definiscono come una persona forte nonostante abbiano visto le debolezze che tu odi tanto mostrare. Sei tenace anche con le tue fragilità.

4) Quattro

Questa scelta rivela che sei una persona con così tanto ego da risultare eccessivo. Gli altri hanno notato da tempo la tua voglia di primeggiare e la tua forte ambizione.

Del resto, tu sei un leader nato. Occhio però, perché questo non è sempre un pregio. Ricordati di agire con compostezza e moderazione, soprattutto nel modo di comunicare