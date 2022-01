Uomini e Donne puntata 13/1/22, la dama esplode: “Questo è un ricatto!”

A Uomini e Donne la dama ha perso le staffe e durante un amaro sfogo ha raccontato la sua verità in studio.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani dopo la scelta di Roberta Giusti e la “promozione” di Luca Salatino come nuovo tronista.

Ad aprire un nuovo giro ci pensa Gemma Galgani. La dama ha ammesso che dopo la scorsa puntata ha ricevuti dei messaggi da parte di Leonardo, il corteggiatore che davanti alle telecamere era pronto a corteggiarla ma dietro le quinte sembrerebbe aver sparlato di lei, ma di averlo subito bloccato in quanto lui si diceva dispiaceva per come sono andate le cose ma lei non ha voluto sentire ragione.

Gemma non si è persa d’animo ed è uscita con Stefano, che era sceso apposta per lei. L’uscita va malissimo, anche se lei dice che è ancora presto per sbilanciarsi, ma tutti in studio sono convinti che lei non sia interessata. Anche Teresanna Pugliese, ospite speciale di questa puntata, è dello stesso parere affermando che il cavaliere non sembra essere affatto il suo tipo.

Anche Maria nutre qualche dubbio a riguardo e le fa notare, invece, che il cavaliere sembra essere realmente preso da lei. Gemma conferma l’interesse e i due ballano insieme.

Elena stronca Biagio a Uomini e Donne: gesto imperdonabile

Si continua con il Trono Over e Maria De Filippi chiama al centro dello studio Alessandro. Il cavaliere fin da subito ha ammesso di essere un grande fan di Vasco e quest’ultimo è venuto a conoscenza di ciò e gli ha scritto un bellissimo messaggio social. Alessandro è rimasto entusiasta ed in puntata lo ha ringraziato anche se non sono mancate gaffe a causa delle registrazione, in quanto gli augurato buon Natale non sapendo che la puntata sarebbe andata in onda a gennaio.

Si continua con Nicola. Il cavaliere, dopo aver rifiutato la dama, ha chiesto alla redazione di farla tornare perché si era pentito di averla mandata via. Mentre però si stava sedendo al centro studio, distratto da Tina Cipollari, stava per cadere e l’opinionista ha dato un urlo, misto tra lo spavento e il divertimento come soltanto lei sa fare.

Si continua con il Trono Classico e c’è il bel Matteo Ranieri al centro dello studio. Lui è uscito con Martina, i due dopo qualche incomprensione decidono di continuare la loro conoscenza per lasciare spazio a Biagio del Trono Over che aveva chiesto l’esclusiva ad Elena, ma lei ha rifiutato. Tant’è che oggi è venuto un nuovo signore per lei. Biagio però sbotta e dice che se vuole conoscere anche quest’altro signore lui si tira fuori dai giochi.

“Questo è un ricatto!” ha tuonato la dama, precisando che lei non gli aveva concesso l’esclusiva e quindi non capisce il perché di questo suo atteggiamento. In studio sono tutti dalla parte di lei. Tina sospetta che lui abbia architettato il tutto soltanto perché sapeva che lei avrebbe rifiutato.