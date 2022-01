GF Vip daytime 13/1/22, lacrime e disperazione nella Casa: è arrivato al limite

Al GF Vip si è arrivati al limite. Nella casa più spiata d’Italia non sono mancate le lacrime e la disperazione. La delusione è troppa!

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani. Pronto ad aggiornare i telespettatori su quello che sta accadendo nella casa più spiata d’Italia tra i concorrenti di Alfonso Signorini.

Si inizia con il botto, in quanto era impossibile per la produzione non mostrarci quanto sta accadendo tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Tra i due c’è stato qualche bacio e il bell’imprenditore partenopeo ha confidato di provare qualcosa nei suoi confronti, ma Giacomo Urtis le ha ricordato che lei ha qualcuno al di fuori del programma e anzi, lui sospetta che lei provi qualcosa di più forte per il ragazzo che l’aspetta, forse, nella vita reale che del suo compagno di viaggio.

Tant’è che Antinolfi, dopo essersi confrontato con lei, ha scelto deluso di prendere le distanze da lei, ma attenzione perchè a dargli manforte ci ha pensato Alessandro Basciano, convinto che Federica non sia mai stata interessata a lui ma che lo abbia usato soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del GF Vip.

Gianmaria Antinolfi non regge il colpo e crolla al GF Vip

Federica Calemme ritiene di avere la coscienza apposta, in quanto non ha mai illuso nessuno all’interno della casa del Grande Fratello Vip e quando le si chiede come mai lo ha baciato, ha risposto con un “mi andava di farlo”. A questo punto arriva anche il colpo di scena di Sophie Codegoni che la mette in guardia nei confronti di Gianmaria in quanto lui le ha parlato di viaggi a Parigi e matrimonio, discorsi che aveva fatto poco prima anche nei suoi confronti, facendole intendere che è un copione già scritto.

Gianmaria è crollato al Grande Fratello Vip convinto che per lui la felicità non esista, considerato che ogni ragazza reagisce sempre allo stesso modo, ma loro sospettano che lui sia soltanto alla ricerca di una storia d’amore nella casa considerato che ha minacciato di abbandonare il programma qualora Federica dovesse uscire al televoto previsto per venerdì prossimo.

Si conclude con Nathaly Caldonazzo, che ha deciso di raccontare la sua vita proprio a Federica Calemme. In particolar modo si è concentrata sulla relazione avuta con Massimo Troisi, ricordando come erano belli i momenti trascorsi insieme e di come la sua scomparsa l’abbia segnata. “Ci sono stati altri amori che credevo fossero tali invece erano dei calassi, ma ci ho sempre creduto” ha concluso, raccontando un pezzo inedito della sua vita.