Fiocco rosa a Un posto al sole: è nata Isabel

“Benvenuta Isabel”. Fiocco rosa nella soap opera di Rai 3 un Un Posto al Sole, prima figlia per l’attore: “Sono la persona più contenta del mondo”

Bellissime notizie per il cast di un Posto al Sole, la celebre soap opera di Rai 3. Uno dei protagonisti della storica fiction ambientata a Napoli ha dato una bella notizia a tutti: il 10 gennaio 2022 è nata la sua prima figlia, Isabel. L’attore è così diventato papà per la prima volta. “10/01/2022 Benvenuta Isabel – ha scritto sui social – mi hai dato il ruolo più bello che potessi avere in questa vita: sono il papà più felice del mondo”.

La bella notizia relativa alla gravidanza della sua compagna era arrivata sempre da lui, la scorsa estate. La coppia era in vacanza in Puglia, e spesso l’attore ha pubblicato emozionanti post durante il procedere della gravidanza. Tanti bei messaggi per un Samuele Cavallo decisamente poetico e già innamoratissimo della sua prima figlia.

Leggi anche – Un posto al sole anticipazioni: doppio addio a Palazzo Palladini?

Un posto al sole, uno dei protagonisti diventa papà per la prima volta

La mamma della piccola Isabel è Elisa Angelini. Lui, invece, è nato a Fasano, in provincia di Brindisi l’11 gennaio del 1988. Per lui, quindi, anche il compleanno festeggiato di recente. Oltre a essere un attore è anche un cantante, e sogna di partecipare al Festival di Sanremo. Samuele ama scrivere le canzoni che canta. Nel 2006 ha partecipato a “La Terra” di Sergio Rubini e ha debuttato in teatro con Massimo Ranieri.

Leggi anche – Un posto al sole anticipazioni: nuovo amore per Rossella

Il suo singolo, “Io non so cambiare” è uscito lo scorso anno, nel 2020. Ora l’attore si dedicherà maggiormente alla nuova arrivata, in queste prime delicate settimane. I fans di Un posto al Sole lo aspettano per vederlo in onda e intanto pubblicano moltissimi messaggi di auguri sulla sua pagina Instagram.