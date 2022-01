“Non mi fido al cento per cento”: gelo sulla Casa del Grande Fratello Vip

Gelo sulla Casa del Grande Fratello Vip: “Non mi fido al cento per cento“

Il cast del Grande Fratello Vip ha vissuto una grande scissione. Da una parte troviamo la cantante Katia Ricciarelli e dall’altra le sorelle Selassiè.

Le protagoniste hanno avuto varie discussioni accese e le parole pesanti sono volate.

Per questo motivo, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di entrare nella Casa più spiata d’Italia per rimproverare tutti i concorrenti e fargli capire che nell’ultimo periodo ci sono state troppe mancanze di rispetto sia tra di loro, con il pubblico, ma anche con il conduttore che li ha scelti.

Durante l’ultima settimana sembra che la pace sia tornata nella Casa del GF Vip, ma qualcuno ha ancora dei dubbi. Il gelo torna al reality show…

Scopriamo che cosa sta accadendo

Jessica Selassiè dubita della veridicità di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: “Non mi fido al cento per cento“

Jessica Selassiè è una delle persone della Casa del Grande Fratello Vip che è “contro” Katia Ricciarelli.

Quest’ultima ha offeso più volte le Princesse anche con parole poco consone alla prima serata.

La maggiore delle Selassiè si trova in sauna con Federica e dopo aver parlato del rapporto di quest’ultima con Gianmaria, le ragazze commentano il comportamento di Soleil.

La Sorge è molto amica della Ricciarelli, ma anche della Selassiè e Jessica si domanda, perché non l’abbia difesa dopo le esternazioni infelici della cantante.

La Selassiè si è sempre mostrata molto disponibile nel venire incontro alle esigenze dei coinquilini e anche con Soleil ha cercato di instaurare da subito un forte legame.

“Katia ci ha offeso” dice stizzita Jessica e continua: “Io cerco sempre di smorzare per non fare guerra perché a me non piace. La cosa che mi dispiace è che offende i miei genitori che ci tengono all’educazione che ci hanno dato”.

La cantante pensa che le due principesse non abbiano una buona educazione e questo l’ha ripetuto più e più volte.

Ma Jessica sembra più delusa dal comportamento da quella che riteneva una sua amica, Soleil.

“Sole non ha spezzato una lancia in nostro favore quando noi lo avremmo fatto. Ad oggi, per carità… Ieri abbiamo passato un bel momento insieme. L’ho perdonata ma non me lo dimentico” la Selassiè vorrebbe essere più protetta dalla influencer e adesso non si fida più.

“Per questo motivo lunedì l’ho nominata comunque. Non mi fido al cento per cento, faccio dei passi indietro. Mentre prima ero convinta che fuori da qui avremmo potuto essere veramente amiche adesso non lo so” dice Jessica e conclude: “Lo spero ma non lo posso sapere perché ci sono ancora due mesi e non so se ci sarà altro e come si comporterà lei nei nostri confronti”.

Jessica Selassiè, nonostante i quattro mesi di convivenza, non è ancora riuscita a comprendere il comportamento di Soleil Sorge. Non temere, perché anche noi da casa non l’abbiamo capito. L’influencer sta utilizzando una tattica o tra le due protagoniste del Grande Fratello Vip esiste una vera amicizia? Il gelo è calato sulla Casa e a noi non resta che continuare a seguire il reality show