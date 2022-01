Katia Ricciarelli furiosa con Davide e Barù: la reazione del web è impetuosa

Katia Ricciarelli ha perso le staffe al Grande Fratello Vip con Davide Silvestri e Barù, ma il web non si è di certo trattenuto.

Katia Ricciarelli è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di quest’edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Tanti sono stati i suoi scivoloni nei confronti dei suoi compagni di viaggio e non sono di certo mancate le proteste da parte del pubblico del piccolo schermo, considerato che alcuni sponsor hanno perfino abbandonato il progetto.

Nelle scorse ore però la cantante ha continuato a far parlare di sé, perdendo le staffe con Barù e Davide Silvestri che in maniera bonaria le hanno dato della vecchietta. Katia ha trovato il tutto molto offensivo ed ha avvisato loro che non ha alcuna intenzione di perdonarli, nonostante loro le abbiano chiesto scusa e ribadendo che si trattava di una parola ironica e che, visto che la fa soffrire, non ripeteranno mai più.

Al popolo del web tutto questo non è affatto piaciuto e ha fortemente attaccato Katia Ricciarelli al GF Vip, ecco per quale motivo.

Il pubblico non perdona Katia Ricciarelli al GF Vip: il suo sfogo fa infuriare il web

Katia Ricciarelli, durante il confronto con i suoi compagni di viaggio, ha ribadito come le parole siano importanti e che bisogna fare molta attenzione a come le si usa. Beh, il pubblico della rete non potrebbe che esserne più d’accordo, ed in basso trovate soltanto uno dei numerosi commenti simili a questo, che ricordano alla cantante che anche lei dovrebbe adottare il consiglio dato considerando gli scivoloni pronunciati nelle scorse settimane.

La Ricciarelli, infatti, aveva caldamente consigliato a Lulù Selassiè di tornare a studiare nel suo paese, ignorando che la cantante fosse italiana e non solo. Così come gli scivoloni nei confronti degli altri concorrenti, di cui non si è fatto alcun cenno in puntata ma che sul web hanno fatto piuttosto rumore visto che c’è chi l’accusa di omofobia.

Insomma lo sfogo di Katia non è affatto piaciuto al pubblico di canale 5 ed in rete è tornato a farsi notare anche il tag #katiafuori. Segno che gli utenti della rete vorrebbero mettere un punto al suo percorso al Grande Fratello Vip.

“Bisogna stare attenti a quello che si dice”

Lei..che meno di una settimana fa ha detto ad una ragazza con origini etiopi “torna al tuo paese”

La vecchia ormai al caffè cit. #gfvip — Keep me in your heart (@forawhile____) January 12, 2022

Che la si ami o la si odi, senza alcun dubbio Katia Ricciarelli è un personaggio che divide e non passa inosservato.