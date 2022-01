GF Vip daytime 12/1/22, lacrime nella Casa. La gieffina crolla: “Sono stanca”

Al GF Vip la concorrente di Alfonso Signorini è arrivata al limite. Nelle scorse ore si è lasciata andare ad un amaro sfogo nella Casa.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Pronto a tenerli aggiornarti su quanto è accaduto nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia, dove i colpi di scena tra i concorrenti sono ormai all’ordine del giorno ed ogni cosa potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Oggi si inizia subito con il botto, in quanto ci viene subito mostrato quanto sta accadendo a Nathaly Caldonazzo. La showgirl è stata eletta come preferita dal pubblico a casa ed ha confidato che tutto si sarebbe aspettata tranne questo, considerato che ha discusso con tutti i concorrenti e che questi l’hanno messa con le spalle al muro.

Manila Nazzaro non ha apprezzato il commento fatto e la Caldonazzo le ha chiesto di non rovinare il suo momento di gloria e ha scelto di “condannare” al televoto Carmen Russo, salvando Soleil Sorge in quanto le sta più simpatica della prima con cui ha avuto non poche discussioni all’interno del suo breve percorso al GF Vip.

Sophie Codegoni crolla al GF Vip: c’entra Alessandro Basciano

Manila Nazzaro ha ammesso di non provare particolare stima nei confronti di Nathaly Caldonazzo, facendo notare come secondo lei abbia pronunciato frasi forti nei confronti di Katia Ricciarelli, quando ha detto che una madre così non la vorrebbe mai e che è una donna irrisolta e infelice. L’ex moglie di Pippo Baudo ha dichiarato questa una finta pace ed ha intenzione di prendere le distanze da chi ritiene essere una persona negativa.

Spazio anche al rapporto nato tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne vorrebbe maggiori attenzioni e conferme da parte di lei, ma quest’ultima ritiene che lui non apprezzi i gesti che fa nei suoi confronti. “Io sono stanca” ha confidato la Codegoni. “Più di questo non so che fare” ha aggiunto tra le lacrime. “Non farmi sentire sbagliata“.

Soleil non sembra credere alle sue parole, mentre l’ex Miss Italia ritiene che tra loro non funzioni semplicemente perché non si conoscono, visto che lui è entrato nella casa del Grande Fratello Vip da poche settimane, ma lui sembra pensarla in maniera radicalmente opposta. Tant’è che ha scelto di mettere un punto alla loro conoscenza, convinto che lei stia facendo soltanto scena nella speranza che lui corra a riprenderla ma Sophie ha chiarito che non è quel tipo di persona.

“Per me lui si sta facendo dei film inutili” ha commentato invece Jessica, che trova il suo atteggiamento un po’ esagerato.