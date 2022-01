Uomini e Donne puntata 12/1/22, lacrime in studio: la proposta di Maria sorprende

Uomini e Donne oggi ha portato in studio la proposta di Maria De Filippi che è arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo la scelta.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani, mostrando ai telespettatori il continuo di quanto trasmesso nelle scorse ore. In quanto non si tratta di una puntata qualunque, ma quella che riguarda la scelta di Roberta Giusti.

La tronista, ormai non è di un certo un mistero, ha scelto Samuele e per questo motivo ha fatto entrare in studio per primo Luca e tra le lacrime gli ha confidato che purtroppo non è lui il ragazzo della sua vita ma si augura che lui possa essere felice. Il ragazzo, nonostante sia dispiaciuto per quanto accaduto, ha augurato comunque ogni bene alla tronista che ha dovuto poi far entrare negli studi Elios di Roma, Samuele.

Roberta gli ha fatto una bellissima dedica d’amore, informandolo che è lui la sua scelta. Il ragazzo è più felice che mai e lasciandosi andare in un tenero bacio, le dice di sì.

Maria De Filippi fa una proposta a Luca Salatino dopo la scelta a Uomini e Donne

Dopo che Samuele e Roberta si sono scelti e ballati sulle note di Giordana Angi, Maria De Filippi li fa sedere uno accanto all’altra e fa notare che poco prima lei ha consegnato un biglietto a Luca, affermando che lei è stata molto carina nel lasciarlo. Avendo la delicatezza di qualcuno con cui stava da tempo, quando si conoscono da pochi mesi.

La padrona di casa fa entrare in studio il corteggiatore e gli fa leggere il biglietto che gli aveva dato. Sul foglio Maria gli ha scritto se vuole diventare lui il nuovo tronista. Il ragazzo si emoziona e il pubblico in studio lo applaude. Anche Roberta e Samuele sono contenti di ciò. Tant’è che i due ragazzi si stringono la mano e lei lo abbraccia felice per lui. Ognuno, a modo loro, ha avuto un lieto fine.

Si passa ai protagonisti del Trono Over con Biagio ed Elena. Lui è pronto a fare un passo avanti, facendo qualcosa che non ha mai fatto durante il suo percorso all’interno del programma: le chiede una conoscenza esclusiva. La dama declina l’offerta, affermando che si conoscono da troppo poco per potergli concedere l’esclusiva, ma lui ha intenzione di conoscere soltanto lei.

In studio arrivano tre nuovi cavalieri per Ida Platano. La dama è lieta di fare la loro conoscenza, ma li congeda affermando di non aver provato nulla nei loro confronti e preferisce non far perdere loro tempo.