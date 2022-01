Temptation Island, la coppia si rompe: salta il matrimonio

Se pensate che Temptation Island visto che è finito, non possa più dare delle news allettanti ai fan del programma, vi sbagliate di grosso. La coppia dopo ben 18 anni si è detta addio, mandando in fumo il loro sogno d’amore: non si farà nessun matrimonio. Ecco le ragioni e le scelte intraprese da entrambi, da non crederci quanto rivelato.

Che l’amore sia un sentimento complesso è vero, ma la sua forza è inarrestabile. Nonostante questa caratteristica, non significa che sia infinito, anzi quando passa troppo tempo e i problemi non sono stati risolti in partenza, avviene l’esatto contrario. E’ l’episodio della coppia di Temptation Island, la quale ha avuto la volontà di ricominciare, ma la fine purtroppo è arrivata prima del previsto. Se con il passare del tempo non si nutre, il sentimento finisce. Proprio per questo non bisogna mai confondere l’amore con qualcosa che gli è molto lontano.

Quando le cose vanno male, meglio lasciarsi tardi che mai! La situazione per la controversa coppia di Temptation Island racchiude perfettamente questo pensiero. Ostinarsi a fare andare avanti un rapporto che non è sereno è da folli, specialmente se determinati problemi continuano a presentarsi senza trovare soluzione.

La notizia del matrimonio aveva rallegrato tutti, anche perché si pensava che le cose si fossero sistemate, ma in realtà la situazione è peggiorata. Che la speranza sia l’ultima a morire non è solo un detto, perché ci si può aspettare di tutto.

Di recente, è saltata fuori la notizia della coppia che dopo 11 anni fa il grande annuncio, questo significa che ogni cosa a suo tempo. A volte si deve essere più pazienti.

Sia che si tratti di un matrimonio che di una separazione. Voi ve lo sareste aspettato l’addio di questo duo, oppure era già stato predetto?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Mi rende felice come una bambina dopo 20 anni”: coppia vip si svela

Temptation Island: dopo 18 anni la coppia si dice addio!

Come se non bastasse nel team di Temptation Island un’altra coppia raggiunge un importante traguardo: per ex Temptation la famiglia si allarga! Arriva un altro bebè! Diciamo che nonostante la fine del programma, perché è stato ufficialmente cancellato, le notizie continuano ad arrivare. Anche perché i fan sono molto affezionati alle storie e ai protagonisti delle diverse edizioni, proprio per questo la cancellazione del format ha sconvolto tutti. Meno male che nonostante ciò, le vecchie glorie si fanno sentire!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fiori d’arancio per l’ex Temptation: ecco chi è la moglie

Si tratta di Alberto Maritato e Speranza Capasso! La coppia è tra le più controverse proprio perché nonostante i 18 anni d’amore, non sono riusciti a vivere serenamente il loro rapporto. Incomprensioni, litigi e tradimenti hanno avuto la meglio? Speranza ha perdonato più volte il ragazzo, ottenendo di conseguenza una serie di critiche da parte del pubblico.

D’altronde che dire? Al cuore non si comanda, ma questa volta sembra che la fine sia definitiva! Il viaggio dei sentimenti insieme a Filippo Bisciglia, il presentatore della trasmissione, non ha migliorato le cose tra i due. Infatti, il loro rapporto si è incrinato una volta per tutte.

E il matrimonio? Alberto aveva fatto una romantica dichiarazione, e a maggio 2022 sarebbero dovuti convolare a nozze, ma niente di tutto ciò avverrà. Entrambi hanno rivelato che le cose non andavano più bene da molto tempo e che nonostante l’affetto, l’amore non è bastato per tenerli uniti.

I tradimenti sono stati un grande ostacolo, ma sono stati perdonati. Allora, cosa li ha fatti dividere? La motivazione è quella che distrugge la maggior parte delle coppie: litigi continui che rendono invivibile il sentimento più potente del mondo!

Se non c’è l’eros subentra thanatos, e di conseguenza la fine non può che essere un addio. Al momento non ci sono altre notizie, per aggiornamenti restiamo sintonizzati!