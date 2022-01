Belen Rodríguez e Stefano De Martino pizzicati insieme: tutta la verità

Belen Rodríguez e Stefano De Martino avvistati insieme: ecco tutta la verità

Belen Rodríguez è sempre al centro del gossip. Nell’ultimo periodo, svariati settimanali hanno parlato di lei riguardo alla sua storia d’amore con l’hair-stylist Antonino Spinalbese.

La coppia dopo qualche mese di frequentazioni ha dato alla luce la piccola Luna Marì. Occhi azzurri, capelli biondi e sei mesi di dolcezza.

Dal momento della sua nascita, però, Belen e Antonino si sono visti sempre meno insieme e molti fan hanno iniziato a parlare di una crisi.

Il sospetto non è stato confermato ufficialmente da loro, ma la verità è uscita allo scoperto…

Nelle ultime ore, invece, troviamo la modella di ritorno da una vacanza in Uruguay in aeroporto e a prenderla non c’è l’hair-stylist, bensì l’ex marito Stefano De Martino. Gatta ci cova? Scopriamo la verità

Belen Rodríguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? Tutta la verità

Partiamo dal motivo del viaggio di Belen Rodríguez. La modella si è presa una decina di giorni di relax in compagnia della sua amica storica Patrizia Griffini nelle bellissime località dell’Uruguay.

Probabilmente, la bella Rodríguez ha deciso di partire a seguito dei rumors che parlavano di una crisi di coppia tra lei e Antonino Spinalbese.

I due non stanno più insieme anche se loro non hanno ancora proferito parola. Giorni fa, il settimanale Oggi pubblica degli scatti della coppia e appaiono distaccati, freddi e rigidi. E’ ovvio che la storia d’amore sia già conclusa.

Belen è partita con l’intento di staccare dalla routine milanese, fare i conti con il suo cuoricino spezzato e godersi delle meritate ferie.

Finita la vacanza, la modella torna a Milano e all’aeroporto indovina chi c’è a prenderla? L’ex marito Stefano De Martino.

A fotografare l’incontro ci pensa la pagina di gossip Whoopsee e dopo pochi minuti pubblica le foto esclusive.

I due sono sorridenti e salgono insieme in macchina. Stefano prende le valigie della modella e gliele porta come un vero gentiluomo, mentre Belen ride e congela dal freddo al ritorno della bella vacanza sul mare.

Sono tornati insieme? Potrebbe sembrare, ma non è così. La Rodríguez e l’ex ballerino di Amici hanno mantenuto un buon rapporto anche per il loro figlio Santiago.

E’ proprio per questo che i due si incontrano dopo la vacanza: per riprendere il bambino.

La modella argentina, prima di partire, ha lasciato Santiago sotto la tutela di Stefano e Luna Marì a Antonino Spinalbese.

Al suo ritorno, non vede l’ora di rincontrare i suoi bambini e per venirsi incontro, il conduttore televisivo la viene direttamente a prendere all’aeroporto.

Ci dispiace per i fan della coppia, ma sembra che l’incontro tra Stefano De Martino e Belen Rodríguez sia stato fatto in amicizia, senza nessun doppio fine. Forse, la modella vuole godersi il suo essere single e dedicare tutte le sue attenzioni e forze ai suoi due figli. Ma questo non è ancora dato saperlo…