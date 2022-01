Avete mai visto il fratello di Stefano De Martino? Due gocce d’acqua

By

Stefano De Martino ha un fratello identico a lui. Lo avete mai visto? I due sono davvero due gocce d’acqua: guardare per credere!

Stefano De Martino ha esordito come aspirante ballerino ad Amici di Maria De Filippi per poi diventare uno dei conduttori più amati dal pubblico del piccolo schermo e non solo. L’ex concorrente della Regina di canale 5 ha conquistato tutti grazie alla sua irresistibile simpatia e la sua professionalità, ma inutile negare che nemmeno il suo bell’aspetto è passato inosservato agli occhi del pubblico ed ora che è diventato single è considerato lo scapolo d’oro del bel paese.

Non tutti però sono a conoscenza che il conduttor di Bar Stella, che ha da poco fatto il suo debutto su Rai 2, ha anche due fratelli. Per la precisione una sorella, Adelaide, che di recente è apparso il suo nome come possibile concorrente del Grande Fratello Vip di Stefano De Martino, e Davide, il piccolino di casa. Proprio quest’ultimo, infatti, è identico e spiccicato al conduttore. I due sono due vere gocce d’acqua.

Avete mai visto il fratello di Stefano De Martino? Guardare per credere: i due hanno lo stesso dna.

Davide De Martino: chi è il fratello di Stefano De Martino

Davide De Martino è il piccolo di casa, infatti è il fratello minore del conduttore di Stasera Tutto è possibile, ma si è fatto già notare dai fedeli sostenitori del primogenito della famiglia. In quanto è stato impossibile per i fan non fare caso all’estrema somiglianza che lega i due.

I due, infatti, sembrano essere identici in tutto e per tutto. Segno che come si è soliti dire, buon sangue non mente, ma c’è una differenza tra loro: Davide è un ragazzo adolescente, mentre Stefano ormai è diventato un uomo adulto.

Stefano e Davide, oltre ad essere legati dalla somiglianza fisica, sembrerebbero avere anche un ottimo rapporto tra loro. Tant’è che non di rado il fratello minore del bel conduttore partenopeo pubblica sul suo profilo Instagram alcuni scatti che lo ritraggono in sua compagnia e dal resto della famiglia.

Un’osservazione che non stupisce affatto i fedeli sostenitori di Stefano De Martino. In quanto lui non ha mai nascosto di essere molto legato alla sua famiglia. Tant’è che il suo nuovo programma, Bar Stella, è un omaggio a suo nonno, che era solito gestire un locale con lo stesso nome. E siamo sicuri che anche Davide, il piccolo di casa, sarà fiero e orgoglioso del tributo che suo fratello maggiore ha voluto fare nei confronti del loro nonno.