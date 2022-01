Bomba su Basciano, Caldonazzo e Delia Duran: parla Sonia Bruganelli

L’opinionista più controversa è senza dubbio Sonia Bruganelli! Le vacanze in famiglia trascorse nella meravigliosa Dubai le hanno fatto bene, il motivo? Torna con delle affermazioni abbastanza forti, è inarrestabile! Al prossimo appuntamento metterà tutti in riga, ma non solo. Si tratta di una nuova presa di posizione in concomitanza delle dinamiche in corso.

Dire che un personaggio televisivo come Sonia Bruganelli non stia in parte lasciando il segno al Grande Fratello Vip di quest’anno, è un gravissimo errore. Che piaccia o meno al pubblico a casa è un altro discorso, ma senza dubbio è diventata un’opinionista con un carattere ben definito e che sa prendere le decisioni. Le ultime sono in parte trapelate, e in questo articolo mostreremo un assaggio delle anticipazioni tv più attese!

Niente passa inosservato all’occhio vigile e attento di Sonia Bruganelli! L’opinionista è una rivelazione del 2021, l’imprenditrice ha debuttato proprio con il programma condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip.

Un personaggio più adatto all’edizione di quest’anno non potevano sceglierlo, perché le polemiche non le manda a dire, anzi ha anche litigato con il presentatore in diretta.

Diciamo che si è rivelata in linea con le dinamiche della casa, la situazione sta prendendo una brutta piega dopo gli ultimi scontri. Basta mettere in evidenza il fatto che non solo tra gieffini, ma anche fuori dal web c’è in atto una rivolta contro Katia Ricciarelli per via delle sue affermazioni.

Infatti, la situazione sembra non essersi placata, ed ecco che la Bruganelli fa delle confessioni shoccanti e molto forti per i telespettatori che seguono il reality.

Sonia Bruganelli attacca i vipponi: dichiarazioni shock!

Tra i vari malumori non è passato in secondo piano il gesto si Katia e Soleil contro Manuel. Ex compagni di avventure, adesso non si riconoscono più e sono dei rivali! Insomma, i rapporti cambiano in pochissimo tempo dentro la casa, ma i fan non sempre sono d’accordo con le decisioni intraprese dai propri beniamini. Se anche il pubblico sta pubblicamente dichiarando nei social media che non vede bene diversi eventi, figuriamoci Sonia Bruganelli che ha il ruolo di opinionista.

Ciò che è più shoccante non è tanto quanto è stato detto, ma la velocità attraverso la quale viene comunicato al grande pubblico mediante una diretta di Instagram, il peggio: Sonia spara a zero sui concorrenti! Non le interessa se attacca i più amati, vuole soltanto dire ciò che pensa. Passando in rassegna, il primo colpito fa parte del duo Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Come coppia non sono molto apprezzati dal pubblico a casa, perché sembrerebbe finta. In questo caso l’opinionista segue la scia dei fan, infatti sostiene che Basciano può avere un ruolo nella casa solo se sta con qualche concorrente, ma che la stessa Sophie non ha alcun interesse a farsi una storia. Proprio per questo sorge spontaneo chiedersi se una volta che le cose naufragheranno, finirà anche la sua notorietà?

Inoltre, può non dire la sua sulla new entry più criticata, Delia Duran? Su di lei non si sbilancia, ma afferma chiaramente che fin dall’inizio aveva capito che il suo intento non era riprendersi il suo uomo, ma entrare dentro la casa.

E che dire su Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan? E’ proprio qui che le dichiarazioni fatte sembrano assurde. Le due gieffine più amate dal pubblico vengono attaccate dall’opinionista. Il motivo?

Per Nathaly prova una palese antipatia, infatti non mancano affermazioni nei suoi confronti come:

“Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathaly dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta”.

Lo stesso pubblico non riesce a credere ad un accanimento simile, ma ecco che torna sulla gieffina che più ama criticare, Miriana Trevisan. Secondo l’opinionista lei non ha alcuna intenzione di farsi una storia con Biagio D’Anelli. Intendendo in questo modo che l’intento della vip sia quello di stare al centro dell’attenzione in ogni modo.

Che aspettate a conoscere altri aggiornamenti? Restiamo sintonizzati!