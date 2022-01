Biagio D’Anelli tuona e difende Miriana: bomba sul Grande Fratello Vip

Biagio D’Anelli non si ferma nemmeno dopo il Grande Fratello Vip sganciando una vera e propria bomba difendendo Miriana Trevisan.

Biagio D’Anelli è uno dei concorrenti che ha preso parte all’edizione più lunga del GF Vip. Durante il suo percorso, il concorrente si è legato in particolar modo a Miriana Trevisan e tra loro si è creata una certa sintonia che sembrerebbe essere sfociato in qualcosa di più di una semplice amicizia.

In molti hanno sospettato che il suo avvicinamento all’ex ragazza di Non è la Rai sia dettato soltanto dal desiderio di avere una maggiore popolarità all’interno del programma e non da un reale interesse. D’Anelli però ha sempre smentito e nelle scorse ore ha deciso di sbilanciarsi proprio a favore della sua amata, che non sta trascorrendo un periodo facile all’interno della casa del GF Vip, tanto da spingere il suo ex marito Pago a prendere provvedimenti legali a causa dei forti termini utilizzati nei suoi confronti.

Nemmeno Biagio è restato indifferente ai forti attacchi ricevuti da lei e per questo nelle scorse ore ha deciso di esporsi ancora di più prendendo le difese di Miriana Trevisan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Preoccupazione al Grande Fratello Vip: salta tutto?

Miriana Trevisan difesa da Biagio D’Anelli dopo il GF Vip: le sue parole spiazzano

Biagio D’Anelli sul suo profilo Instagram ha deciso di lasciarsi andare ad un libero sfogo rivolto alla concorrente del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan con cui si è venuto a creare un bellissimo rapporto durante il corso di queste settimane in cui hanno avuto modo di poter vivere insieme.

L’ex concorrente di Alfonso Signorini ha ammesso che non riesce a vederla triste e abbattuta come in questi giorni, a causa delle dinamiche che l’hanno vista coinvolta e dagli attacchi ricevuti da alcune sue compagne di viaggio con cui non scorre buon sangue, e per questo motivo sarebbe disposto a fare mille quarantene pur di vederla sorridere ancora una volta. Quel sorriso che gli ha permesso di provare qualcosa per lei e che ora sembra essersi spento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, il web chiede una nuova squalifica: “Violato il regolamento”

“Se c’è una cosa che non sopporto proprio è vedere Miriana così. In questo momento vorrei solo poterle stare accanto, anche solo un minuto. Altro che quarantena. Come dissi, ne farei 800 di quarantene. Non riesco a comprendere questo accanimento nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece chi sostiene, ancora, come Katia: “tanto per lei è un numero”, credo sarebbe necessario tacere. Non ha senso parlare se parlando non si fa altro che sbagliare. Io sono qui”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biagio D’anelli (@biagiodanelli)

Biagio D’Anelli ha difeso Miriana Trevisan al GF Vip, rendendo chiara la sua posizione in quest’intera vicenda.