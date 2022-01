Preoccupazione al Grande Fratello Vip: salta tutto?

Al Grande Fratello Vip gli autori hanno temuto il peggio. Tutto poteva saltare da un momento all’altro dopo la diretta di lunedì scorso con Alfonso Signorini.

Al Grande Fratello Vip gli autori non hanno potuto nascondere la loro preoccupazione, impauriti che potesse saltare tutto da un momento all’altro, ma a che cosa era dovuta questa loro preoccupazione?

A svelare il tutto ci ha pensato Alex Belli che, durante il corso della sua ultima apparizione a Casa Chi, ha ricordato che lui e sua moglie Delia Duran si sono presi una pausa, voluta da lei, e che lui non ha affatto gradito. Tant’è che ha abbandonato lo studio e lei ha staccato il collegamento in diretta. Insomma, il loro rapporto sembrerebbe non star attraversando una bella fase.

Questo botta e risposta tra i due però ha profondamente preoccupato gli autori, in quanto Alex ha abbandonato lo studio e non ha risposto a diverse chiamate con il rischio di mandare all’aria le sorti dell’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip.

Alex Belli fa tremare gli autori del Grande Fratello Vip: il retroscena

Ma per quale motivo gli autori del GF Vip hanno temuto che tutto potesse andare in fumo? A fare chiarezza, una seconda volta, è stato sempre l’ex stella di Centovetrine rivelando che gli autori di Alfonso Signorini, vedendolo lasciare lo studio, temevano che stesse raggiungendo Delia Duran in albergo.

In questo modo, se realmente avesse fatto una cosa del genere, l’ingresso di lei sarebbe saltato in quanto rivedendolo avrebbe violato la quarantena. Per questo motivo hanno provato a mettersi in contatto con lui e il suo non rispondere alle telefonate non ha fatto altro che alimentare questa loro preoccupazione.

“Dopo ieri non mi ha più risposto al telefono“ ha esordito Alex, facendo riferimento a sua moglie che dopo la puntata di lunedì scorso al GF Vip non ha voluto più sentirlo in alcun modo.

“Vi svelo un retroscena. Gli autori ieri sera, ero incazzat* nero, dopo che sono uscito dallo studio e sono andato via senza salutare, erano convinti, siccome non rispondevo al telefono, che fossi andato all’hotel dove Delia fa la quarantena“ ha raccontato per la prima volta dopo l’ultima diretta con Alfonso Signorini, rivelando qualcosa di cui il pubblico del piccolo schermo non era ancora a conoscenza. “Mi hanno chiamato in dieci, erano preoccupatissimi“ ha poi concluso, ma fortunatamente lui non si era recato presso la struttura che ospite Delia e il suo ingresso nella casa ora è salvo.