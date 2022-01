Royal Family: Harry e Meghan, ecco la loro nuova casa (FOTO)

Harry e Meghan hanno seriamente intenzione di trasferirsi. La notizia arriva dalla Gran Bretagna. Ecco le foto della loro nuova abitazione

Quando Harry e Meghan hanno lasciato la Gran Bretagna, è scoppiata subito una grandissima polemica dal punto di vista mediatico. La coppia ha rinunciato ad ogni diritto e doveri legato alla corona inglese attraverso questa scelta, apprezzata da alcuni e contestata da altri. Secondo le dichiarazioni dell’ex protagonista di Suits, questa presa di posizione è stata presa a causa di alcune offese razziali rivolte a suo figlio quando viveva ancora in Inghilterra.

Per questo motivo, i Sussex si sono trasferiti oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, hanno preferito spostarsi negli Stati Uniti d’America. Questo trasferimento sarebbe avvenuto per proteggere al meglio la propria privacy. Oggi la coppia vive nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Ma potrebbero spostarsi ancora entro qualche mese.

Nella zona di Montecito vivono diversi personaggi famosi: Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey e Jennifer Aniston su tutti, ma sono tante le stelle di Hollywood che abitano da quelle parti. I Sussex hanno lasciato definitivamente il Cottage di Frogmore, nel quale oggi vive la cugina Eugenie, per trasferirsi negli Stati Uniti. Ma pare che a breve potrebbero trasferirsi nuovamente. Dove? Scopriamolo insieme!

Harry e Meghan, ecco la loro nuova casa

Sembra che i Duchi di Sussex non abbiano apprezzato molto la posizione della loro villa di Montecito. Nonostante nove camere da letto, una piscina, una palestra, un campo da tennis e numerosi bagni, pare ci sia qualcosa che non vada bene ad Harry e Meghan. Montecito ha dei costi di manutenzione altissimi. Tra bollette, mantenimento di tutti i dipendenti e tutte le spese, i Sussex spendono più di cinque milioni di euro l’anno. Una cifra incredibile!

Per questo motivo avrebbero pensato di trasferirsi. Lo riporta il quotidiano britannico Mirror, che anticipa anche quale potrebbe essere la loro nuova residenza. Sempre nella zona di Montecito, è stata messa in vendita una villa con cinque camere da letto, dieci bagni, una piscina, un caveau e una cantina che può contenere duecento bottiglie di vino. La villa è arredata con marmi molto preziosi, legni pregiati ed è gestita dall’agenzia immobiliare Berkshire Hathaway.

Il valore della tenuta si aggirerebbe intorno ai 29 milioni di dollari. La casa è arredata come un castello, ha una cucina in marmo francese e nel bagno c’è una jacuzzi che affaccia sul giardino. All’interno della villa ci sono tre ascensori che conducono ad una biblioteca e alle cantine. Finalmente i Sussex potrebbero trovare la privacy che cercano da due anni, senza grossi risultati. Più che una villa, questa casa sembra un castello. Harry e Meghan hanno nostalgia dell’Inghilterra?