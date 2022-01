Test: scegli un’onda e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti, è una promessa!

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono tre onde, quale preferisci? Quale onda ha attirato la tua attenzione prima delle altre? Ora fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Onda numero 1: sei una persona saggia ed equilibrata. Non alzi mai la voce e, se devi rimproverare qualcuno, lo fai con calma e con toni pacati. Preferisci il dialogo alla violenza verbale. Sei capace di adattarti bene ad ogni cambiamento, anche quelli più radicali. Sei particolarmente freddo quando devi prendere una decisione, valuti tutto con distacco.

Onda numero 2 : sei una persona ansiosa. Anche i piccoli problemi ti tolgono il sonno. Vai in crisi ogni volta che hai un colloquio di lavoro o devi fare qualcosa di importante. In questo modo, difficilmente riesci a goderti il presente ma non riesci nemmeno a programmare al meglio il tuo futuro.

: sei una persona ansiosa. Anche i piccoli problemi ti tolgono il sonno. Vai in crisi ogni volta che hai un colloquio di lavoro o devi fare qualcosa di importante. In questo modo, difficilmente riesci a goderti il presente ma non riesci nemmeno a programmare al meglio il tuo futuro. Onda numero 3: sei una persona abbastanza sicura. Credi in te stesso e riesci spesso ad uscire anche dalle situazioni più critiche. Riesci a mantenere la calma anche se a volte, in un primo momento, tendi a demoralizzarti davanti alle avversità.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale onda hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.