Ricordate Nicole di Matrimonio a prima vista? Con il nuovo anno cambia tutto

Per l’ex partecipante a “Matrimonio a prima vista”, Nicole Soria, il 2022 ha portato un grande cambiamento e lei ha reagito in questo modo

Nicole Soria è stata una delle protagoniste indimenticabili di Matrimonio a Prima vista. La sua verve, la simpatia e la semplicità hanno conquistato il pubblico. Le sue nozze non sono andate a buon fine, ma non è quello che conta. La ragazza si è fatta conoscere ed apprezzare dal pubblico soprattutto per quello che è. Dopo la fine del programma e il divorzio che ha sancito la conclusione ufficiale del suo matrimonio “al buio”, Nicole è ripartita con la sua vita, senza porsi obiettivi particolari e cercando di trovare una nuova dimensione e un equilibrio sentimentale.

Naturalmente, i fan che la seguono con affetto su Instagram seguono le sue evoluzioni non vedono l’ora di vederla vicina a un nuovo amore e cominciare una nuova vita sentimentale. Intanto, per lei il 2022 è iniziato in modo non facile: Nicole ha raccontato sul suo account Instagram di aver avuto il Covid.

Matrimonio a Prima Vista, la struggente confessione di Nicole

Ha scritto un lungo messaggio sul social network dove ha raccontato la sua esperienza. “Ho contratto il Covid. Sto relativamente bene, nel senso che non sono in un letto d’ospedale, quindi mi sento già parecchio fortunata nonostante io sia assolutamente senza forze (anche se forse non è fortuna, ma semplicemente scienza, avendo le tre dosi del vaccino) – ha scritto – Colgo questo momento di riposo per condividere alcune riflessioni con voi”.

“Per questo 2022 vorrei tanto ristabilire le mie priorità… l’anno appena trascorso mi ha donato tanto, ma mi ha tolto, forse, di più. […] Mi aspetta un po’ di ordine da fare, adesso che sono costretta a fermarmi… è arrivato quel “tempo” che ho tanto cercato”, ha scritto nel suo messaggio. I suoi fans, però, sperano che la ragazza non decida di abbandonare Instagram.