Manila Nazzaro piange e scrive una lettera a Manuel Bortuzzo: il web la massacra

Manila Nazzaro ha scritto una lettera a Manuel Bortuzzo prima del suo addio al Grande Fratello Vip, ma gli utenti del web hanno storto il naso. Ecco per quale motivo.

Manila Nazzaro non ha mai nascosto di provare una particolare stima nei confronti di Manuel Bortuzzo al GF Vip. Tant’è che all’inizio di quest’esperienza i due erano riusciti a creare un bellissimo rapporto. Rapporto che durante il corso delle settimane si è sempre di più freddato in quanto il nuotatore ha scelto di prendere le distanze a causa dei litigi che hanno visto protagonista la sua fidanzata Lulù Selassiè.

Il suo percorso sta per giungere al termine, come rivelato da lui stesso, in quanto deve sottoporsi ad alcune visite specifiche e per questo motivo l’ex Miss Italia ha voluto scrivergli una lettera nella speranza di poter accorciare la distanza che c’è tra loro. Gli utenti della rete, che seguono il tutto con attenzione, non hanno affatto apprezzato questa scelta accusandola di essere una stratega.

Manila Nazzaro è stata stroncata al GF Vip a causa della sua lettera a Manuel. Ecco perché.

La lettera di Manila Nazzaro, che trovate in fondo a questo articolo, non ha trovato un riscontro positivo da parte del pubblico del Grande Fratello Vip che ha visto in questo momento pura strategia e non un reale sentimento di affetto. In quanto convinto hanno trovato la sua reazione esagerata rispetto a quanto accaduto tra loro.

Inoltre, c’è un particolare passaggio che non è affatto sfuggito ai loro occhi. Ovvero la parte dedicata alla fidanzata di lui, Lucrezia Selassiè.

Manila rassicura Manuel che dopo il suo addio al Grande Fratello Vip, ci sarà a lei a supportare Lucrezia Selassiè quando ne avrà bisogno e questo ha lasciato qualche sospetto da parte degli utenti della rete, considerato che tra loro ci sono stati tantissimi scontri nelle scorse settimane e che lei si è sempre schierata dalla parte di Katia Ricciarelli che ha utilizzato forti espressioni nei riguardi della Princess.

Manila sta davvero scrivendo una lettera a Manuel con i PERDONAMI in grassetto rendendo il tutto ancora più tragico ed opprimente io davvero non ho parole#gfvip pic.twitter.com/HYdRjyshk2 — BL (@rainbow20202020) January 12, 2022

Per questo motivo gli utenti della rete hanno stroncato Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip, trovando incoerente le parole utilizzate da lei rispetto al percorso realizzato all’interno della casa più spiata d’Italia, ma sarà realmente così o gli utenti della rete hanno preso una cantonata e lei è realmente intenzionata a ricucire i rapporti?