Royal Family: incredibile, Carlo ha rifiutato di farlo!

All’interno della Royal Family c’è sconcerto per l’ultima presa di posizione del Principe Carlo. Il suo rifiuto è clamoroso: ecco tutti i dettagli

Le vicende della Royal Family britannica appassionano milioni di persone in tutto il mondo. I media sono sempre molto attenti alla vita degli appartenenti alla monarchia inglese, ogni giorno vengono fuori novità, spesso incredibili. Ultimamente è stata la Regina Elisabetta a rubare la scena a causa delle sue precarie condizioni di salute. In molti sono stati in pena per lei.

Dopo un breve ricovero avvenuto verso la fine dello scorso anno, l’anziana sovrana ha dovuto seguire le indicazioni dei medici, che le hanno proibito di partecipare a tutti gli eventi pubblici degli ultimi tre mesi. In diverse occasioni, Sua Maestà ha parlato da remoto, altre volte ha preferito non farlo. Anche il tradizionale pranzo di Natale è stato annullato, non solo a causa della salute della regina ma anche per l’aumento dei contagi.

La pandemia ha cambiato la vita di tutti, compresi i membri della famiglia dei Windsor. Tutti hanno dovuto seguire alla lettera le nuove disposizioni della regina, per evitare di diffondere il Covid-19 anche all’interno dei palazzi reali. Pare che tutti si siano adeguati tranne uno: il Principe Carlo. E la notizia sarebbe clamorosa perché stiamo parlando del primo erede al trono di Elisabetta II. Scopriamo insieme perché il comportamento di Carlo ha scandalizzato molte persone nel Regno Unito.

L’incredibile rifiuto del Principe Carlo

Quando la Regina Elisabetta fa una richiesta è sempre preferibile obbedire senza discutere. Ma non sempre è così. Se qualcuno decide di ribellarsi, si crea sempre una brutta atmosfera tra i membri della Royal Family. È accaduta la stessa cosa dopo il rumoroso addio all’Inghilterra da parte di Harry e Meghan. Oggi i Sussex vivono negli Stati Uniti d’America e questa decisione avrebbe provocato diverse fratture con gli altri membri della monarchia inglese.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, l’ex attrice statunitense e suo marito non sarebbero gli unici membri sovversivi della corona britannica. Il nuovo ribelle è un insospettabile e sarebbe addirittura il Principe Carlo. Per evitare la diffusione del virus, è stato deciso di adottare un protocollo sanitario molto preciso, ma l’ex marito di Lady Diana avrebbe rifiutato di accettarlo.

Kate e William si sono trasferiti a Windsor, presso la residenza di Elisabetta II. Secondo il nuovo protocollo, anche Carlo e Camilla avrebbero dovuto seguirli ma non è stato così. Il Principe Carlo ha deciso di rimanere a Clarence House. Lo riporta Edward Owens, esperto di vicende legate alla Royal Family, secondo il quale Carlo preferirebbe restare nella sua dimora londinese, per poi dividersi durante l’anno tra le proprietà scozzesi e gallesi. La decisione sarebbe irremovibile. Come reagirà la Regina Elisabetta?