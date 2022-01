Avete mai visto la sorella di Luca Argentero? La bellezza è di famiglia

La sorella di Luca Argentero si chiama Francesca, bellissima come suo fratello e condivide con lui tante passioni, tra cui molte battaglie sociali

È tutto pronto per il grande ritorno di “Doc – Nelle tue mani”, la serie tv con Luca Argentero che torna su Rai 1 con l’attesissima seconda stagione. Merito sicuramente è anche del protagonista, che con la sua bravura e il suo fascino ha reso la fiction un grande successo di pubblico e di critica. Del resto Luca ha un fascino ineguagliabile, che riguarda non solo lui: ha una sorella di nome Francesca, che è nata a Torino come lui ed è altrettanto bella. Anche lei, come il fratello, è solare, sempre sorridente e molto attenta a ciò che le sta intorno.

Condivide con Luca l’amore per la natura, gli animali e soprattutto un grande impegno per il sociale. Ha un account Instagram con un diverso seguito, dove aggiorna i suoi follower con tanti post e (per la loro gioia) anche molti selfie che condivide. A differenza del fratello non fa l’attrice, ma la graphic designer e ha fondato un’agenzia di comunicazione digitale che si chiama “Inside”.

La sorella di Luca Argentero è bella come lui

La curiosità è che questa società è “Specializzata in progetti di comunicazione non convenzionale”. Ha organizzato un progetto per una raccolta di denaro in beneficenza (senza scopri di lucro) con una serie di piccole donazioni, del costo che si aggira intorno a 1 euro. Un’operazione riuscita, visto che già durante la prima pandemia lei e suo fratello hanno devoluto introiti alla Protezione Civile impegnata nella lotta col Covid.

Francesca, così come il fratello, ama molto la natura e il trekking (così come loro padre) ma il suo vero amico inseparabile è il suo cagnolino Russell, dal quale la donna non si separa mai. Per il resto, della sua vita privata e personale si sa pochissimo: lei preferisce mantenere questi aspetti riservati. Infatti dai suoi account social non traspare nulla sulla sua vita sentimentale.