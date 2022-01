Sanremo 2022, nuovo colpaccio di Amadeus: super ospite stellare

Nuovo colpaccio di Amadeus per il Festival di Sanremo 2022: svelato il super ospite

Amadeus è obliterato di impegni nell’ultimo periodo. Sì, perché sta finendo di preparare gli ultimi dettagli per il Festival di Sanremo 2022 che si svolgerà dal primo al cinque febbraio.

I cantanti che prenderanno parte alla gara sono già stati svelati da tempo, ma ecco che un altro artista esce allo scoperto. Avrà il ruolo di super ospite, lui che non ha mai preso parte al Festival più seguito d’Italia.

Scopriamo di chi si tratta

Colpaccio per il Festival di Sanremo 2022: Cesare Cremonini sarà il super ospite

Cesare Cremonini approderà per la prima volta sul Teatro dell’Ariston. Il cantante non sarà in gara, ma sarà ospite al Festival di Sanremo 2022.

Per lui è la prima volta in assoluto e per questo vuole onorare la sua presenza festeggiando vent’anni di canzoni presentando un suo brano inedito.

Cesare è quindi uno dei super ospiti scelti da Amadeus per questa 72esima edizione del Festival.

Il pubblico ama il cantante e non vede l’ora di scoprire la sua nuova canzone.

La notizia arriva tramite il conduttore insieme al Tg 1. Amadeus pubblica un video sul profilo Instagram del cantante e dice: “Sono felicissimo di presentarvi il prossimo ospite del festival, non è mai stato a Sanremo, ha alle spalle una lunga carriera con tantissimi successi“.

Durante la ripresa, spunta Cremonini che conferma le parole dell’amico e annuncia la grande notizia sul suo profilo Twitter.

“Sono felice di annunciarvi che sarò ospite della 72esima edizione. Sono onorato di portare la mia musica per la prima volta al Festival e condividere questa emozione con tutti voi. Grazie Ama!! Io vorrei farvi volare” scrive il futuro super ospite.

Il cantante ha alle sue spalla tanti successi e tra questi troviamo il suo ultimo brano Colibrì che rappresenta la forza emotiva e straordinaria che ha Cesare Cremonini.

L’artista riesce sempre a conquistare il suo pubblico sia con le sue canzoni, ma anche con la sua presenza scenica.

E’ un ragazzo amato e serio nel suo lavoro che è nato come frontman dei Lunapop negli anni ’90 scrivendo l’album …Squerez?. Chi non ricorda ancora i suoi due più grandi successi 50 special e Qualcosa di grande?!

Nel 2002 arriva la notizia dello scioglimento del gruppo e così Cremonini inizia la carriera da solista continuando a portarsi a casa grandi successi.

Ha pubblicato sei album uno più bello dell’altro commuovendo e facendo sognare i suoi ascoltatori.

Cesare Cremonini ha una grande carriera alle sue spalle e come festeggiare i suoi 20 anni di canzoni se non suonando un brano inedito al Festival di Sanremo 2022. Amadeus è contentissimo del suo colpaccio e i fan dell’artista non vedono l’ora di vedere la sua esibizione