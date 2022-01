Stefano De Martino: l’incredibile trasformazione dopo Amici

Il famoso ballerino Stefano De Martino nel corso di questi anni è cambiato tantissimo nonostante la sua giovane età: vediamolo da ragazzino

Ha iniziato la sua carriera ad Amici quando era ancora molto giovane: oggi Stefano De Martino è diventato un personaggio molto famoso e amato dal pubblico. La sua carriera è cambiata molto e il suo percorso artistico ha seguito un’evoluzione precisa, ma quello che De Martino ha sempre mantenuto è stata la grande spontaneità e semplicità.

Quando debuttò nel talent di Maria De Filippi era un promettente ballerino. Pur affermandosi nella danza, a un certo punto ha deciso di cambiare pagina e di diventare un presentatore di successo. La svolta è stata apprezzata, e ogni volta che si preannuncia un nuovo suo programma l’attesa è sempre tanta.

Stefano De Martino ieri e oggi: un cambiamento che conquista

Ma in molti forse non ricordano come era agli inizi. Stefano è ancora giovane, ma quando si è affacciato sul palcoscenico di “Amici” era praticamente un ragazzino. Nel tempo è cambiato molto, e quasi sembra irriconoscibile. Non ci sono tracce di chirurgia e ritocchi estetici – per fortuna – ma di certo oggi appare con un fisico più scolpito e tonico rispetto agli inizi della carriera.

Del resto lui faceva il ballerino, e quindi si è sempre tenuto in forma. Ma è evidente che il ragazzo ha proseguito dopo aver abbandonato la danza con tanta palestra. Quindi, di certo gli anni che passano gli stanno dando una marcia in più. Oggi ci sembra decisamente migliorato nonostante fosse un bel ragazzo anche quando era giovanissimo.