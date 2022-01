Lulù Selassiè commossa per il gesto dei fan: la reazione di Katia Ricciarelli

By

Lulù Selassiè riceve un messaggio speciale dai fan al Grande Fratello Vip e si commuove: la reazione di Katia Ricciarelli fa il giro del web.

Lulù Selassiè, dal cielo di Roma, ha ricevuto un messaggio speciale dai fan. Sulla casa del Grande Fratello Vip 2021 è volato un aereo con un messaggio importante che ha commosso la fidanzata di Manuel Bortuzzo che ha gioito con lei di fronte a quel messaggio.

Dai cieli di Roma, il pubblico del Grande Fratello vip 2021, ha voluto lanciare un messaggio contro il razzismo dopo la discussione che Lulù ha avuto con Katia Ricciarelli. Durante quella discussione, dopo essersi scambiate parole pesanti, la Ricciarelli, rivolgendosi a Lulù, ha detto: “torna a scuola, al tuo paese”.

“Io sono nata in Italia, primo. Secondo, non ti permettere mai più perché la gente ti ha abituato male nella vita a te, che ti hanno fatto credere troppo ‘sto c***o“, è stata la risposta di Lulù.

Una frase che aveva spinto il web a chiedere la squalifica per la cantante lirica anche attraverso una petizione. Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip, tuttavia, dopo aver rimproverato duramente tutti i concorrenti, hanno preferito non infliggere alcuna squalifica. Una decisione che ha spaccato l’opinione pubblica e spinto i fan del reality a lanciare un messaggio a Lulù.

L’aereo contro il razzismo per Lulù Selassiè: la reazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 2021

“Tutta l’Italia è con te. #noalrazzismo“, è il messaggio che i fan del Grande Fratello Vip hanno fatto volare sulla casa di Cinecittà. Il commento di Sophie è stato: “Che bello questo aereo“, mentre Giacomo ha affermato: “Vedi, però, da fuori hanno capito“ con cui si è detta d’accordo Miriana che ha aggiunto “questo è importante.

Manuel, dopo aver dato un bacio a Lulù, ha aggiunto: “Your mission”. Mentre l’aereo volava, Katia Ricciarelli si trovava in cucina e ha preferito non raggiungere il giardino per vedere il messaggio.

Informata dagli altri concorrenti sul messaggio ricevuto da Lulù, Katia Ricciarelli ha detto: “Mamma mia quante ca***e, ragazzi. Vabbé, meno male“. Una reazione che, in breve tempo, ha fatto il giro del web scatenando la reazione del pubblico del reality.

reazione di Katia all’aereo per Lulú “mamma mia quante cagate” QUANTO SI GODE rosiconaaaaa#gfvip pic.twitter.com/ZvVtoc42sl — dracarys (@Pizzaloveu) January 13, 2022

Il messaggio ha commosso Lulù che ha ringraziato tutte le persone che le hanno inviato l’aereo.