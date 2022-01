Manuel Bortuzzo, addio al Grande Fratello Vip: gesto emozionante dei fan

Manuel Bortuzzo lascerà a breve la casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute: i fan lo ringraziano e lo emozionano con un gesto.

Manuel Bortuzzo si appresta a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo quattro mesi di permanenza nella casa di Cinecittà durante i quali ha commosso ed emozionato il pubblico mostrandosi in piedi quando ha deciso d’indossare i tutori, quando ha raccontato la sua storia e portato l’importante messaggio d’inclusione, Manuel, per motivi di salute, abbandonerà a breve la casa.

Nella casa, Manuel ha trovato anche l’amore. Dopo alti e bassi, discussioni e allontanamenti, Manuel e Lulù hanno trovato il loro equilibrio ed oggi sono molto uniti e innamoratissimi come ha spiegato Aldo Montano che ha seguito l’evoluzione del loro rapporto da vicino. Proprio mentre era con Lulù ha ricevuto l’importante messaggio dei fan.

I fan ringraziano Manuel Bortuzzo prima dell’addio al Grande Fratello Vip 2021: la sua reazione

“Manu orgogliosi di te. Grazie, fan“: con questo messaggio aereo i fan del nuotatore hanno deciso di ringraziarlo prima del suo addio al reality show. Un messaggio che ha commosso Manuel che, in giardino, ha guardato il messaggio dei suoi ammiratori insieme a Lulù e, successivamente, anche a Jessica Selassiè a cui si sono uniti gli altri concorrenti.

“Grazie a voi”, ha risposto Manuel mimando il gesto di spegnere le luci della casa. L’addio di Manuel al Grande Fratello Vip 2021 dovrebbe avvenire nel corso della puntata del 17 gennaio. In casa lascerà la sua Lulù che aspetterà fuori facendo il tifo per lei sperando di poterla vedere in finale come ha spiegato lui stesso regalandole l’immunità nel corso delle scorse puntate.

