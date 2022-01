Oroscopo: come sarà il 2022 dei Pesci? Amore, soldi, lavoro

Come sarà il 2022 per le persone nate sotto il segno dei Pesci? Scopriamo insieme l’oroscopo del 2022: amore, soldi e lavoro

Il 2022 è appena iniziato e si spera che possa essere un anno diverso, soprattutto a causa della pandemia mondiale che ha costretto tutti a cambiare il proprio stile di vita negli ultimi due anni. Ma come sarà il prossimo anno per i vari segni zodiacali? Cosa prevede l’oroscopo per il 2022? Ci saranno segni più fortunati in amore, altri si realizzeranno dal punto di vista professionale e alcuni riceveranno dure delusioni d’amore.

Rispetto al 2021, sarà un anno diverso per quasi tutti i segni dello zodiaco. Nei prossimi giorni scopriremo cosa dovrà aspettarsi ogni segno dal prossimo anno. Sarà un anno positivo o negativo? Migliore o peggiore? Molte persone dicono di non credere nell’oroscopo, poi vengono sempre a dare uno sguardo per vedere cosa c’è di nuovo per il proprio segno, non si sa mai!

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece l’oroscopo del 2022 per le persone nate sotto il segno dei Pesci. Ecco tutti i dettagli: amore, salute e lavoro. Sarà un anno positivo per chi è nato sotto il segno dei Pesci? Scopriamolo insieme!

Oroscopo 2022: Pesci

Amore: nel corso del 2022, le persone nate sotto il segno dei Pesci saranno particolarmente brillanti. Per questo motivo, riusciranno a conquistare le persone amate in maniera naturale, a differenza di quanto successo l’anno scorso. Sarà un anno importante anche per chi ha intenzione di sposarsi, il 2022 potrebbe portare molti Pesci all’altare, sia uomini che donne. Per chi è alla ricerca di avventure, fate attenzione ai viaggi di lavoro, potrebbero essere molto divertenti.

Salute: il 2022 non dovrebbe portare grossi problemi di salute a coloro che appartengono a questo segno zodiacale. L’importante è condurre uno stile di vita regolare, possibilmente dormendo la notte, anziché dedicarsi ad attività futili come stare davanti alla Playstation fino alle 3. Chi ha problemi con la colonna vertebrale dovrà trovare il medico giusto per risolverli. È preferibile fare sport, specialmente piscina, per risolvere questo genere di problemi in tempi accettabili.

Lavoro: i mesi di maggio e giugno saranno molto intensi dal punto di vista lavorativo. Nel corso di questo periodo, i Pesci avranno poco tempo libero ma dovranno sfruttare al massimo la pressione per mettersi in mostra ed ottenere promozioni e aumenti salariali. L’ultima parte dell’anno potrebbe portare piacevoli sorprese dal punto di vista professionale, soprattutto ai lavoratori dipendenti. Chi lavora in proprio avrà un’estate intensa da superare, poi la strada sarà in discesa.