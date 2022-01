Gemma Galgani senza pace: nuovo dramma a Uomini e Donne

Il destino è senza cuore per la povera Gemma Galgani, la romanticona per eccellenza di Uomini e Donne. La dama torinese non riesce a raggiungere il suo obiettivo: coronare il sogno d’amore! Il motivo? In questo caso la rivelazione è a dir poco shoccante, il pubblico a casa ancora non ci crede.

Se pensi di essere sfortunato in amore, può consolarti che anche in tv non tutte le storie che sembrano una favola finiscono bene, e Gemma Galgani ne sa qualcosa. La protagonista indiscussa del format di canale 5, Uomini e Donne, conquista come sempre la fascia pomeridiana di telespettatori con le sue storie d’amore da brividi. Spesso entra in gioco la sfortuna, in altre occasioni cattivi eventi, ma adesso ce l’aveva messa tutta. Ha agito bene o ha commesso un errore? Ecco che salta fuori la verità inedita e inaspettata.

Un amore senza fine o la fine di un altro amore? Gemma Galgani non ha pace, e questo lo abbiamo ormai assodato, ma fino a che punto la dama torinese resisterà? La vita non è stata clemente con lei, proprio per questo ci si chiede: si rialzerà ancora?

Sembrerebbe proprio che l’anno sia già iniziato male, infatti Gemma ha ricevuto un terribile messaggio, che sia il preludio di un tragico finale in arrivo?

Di sicuro la notizia di oggi spiazzerebbe e lascerebbe senza parole chiunque, lo stesso pubblico è senza parole. Il motivo? Anche Tina Cipollari è dalla sua parte, incredibile situazione!

Gemma Galgani triste: rivelazione shock cambia tutto

Siete pronti per scoprire le ultime news del programma più seguito nei pomeriggi di Canale 5? La prima puntata è andata in onda, e le parole shoccanti non sono state le uniche protagoniste di confessioni importanti. La dama più amata, Isabella Ricci condivide delle parole stupefacenti per l’anno nuovo, consolidando ancora di più la sua posizione e il consenso ottenuto con il pubblico. E Gemma Galgani? Com’è possibile che è la più sfortunata in amore nonostante tanti tentativi? Ecco perché l’ultimo sogno è sfumato nel nulla più totale.

Gemma e Tina nella stessa foto? Com’è possibile che le due non siano state immortalate in un battibecco? Arriva l’anno nuovo, e con esso saltano fuori inediti retroscena e nuove situazioni. Niente sarà più come prima: la Cipollari ha aiutato la Galgani!

Non ci sono parole per dichiarare lo sgomento, ma c’è una ragione. Tutto risale all’anno vecchio, quando a dicembre la dama torinese stava felicemente frequentando un uomo: Leonardo Bozzetti.

La storia stava andando a gonfie vele tra i due, quando all’arrivo dell’anno nuovo arriva una chiamata. Come una doccia gelata la notizia stravolge la vita della dama che vive l’ennesima terribile delusione. La donna, di cui non è stato fatto il nome, avrebbe confessato di aver avuto una discussione con l’uomo, e proprio in questa lui ha affermato qualcosa di terribile.

Le sue parole di veleno hanno dichiarato di non voler assolutamente baciare Gemma, perché “i suoi baci le fanno schifo”, ma non solo. Avrebbe detto anche che tutto quello che ha fatto è stato posto in essere unicamente per spettacolo! Dire che lo sconforto ha preso il sopravvento è scontato, ma il coraggio non le è mancato.

Gemma decide di troncare in trasmissione davanti a tutti con l’uomo che più l’ha delusa, confessando la vicenda al pubblico incredulo. E’ proprio in questa occasione che Tina la sostiene e non le va contro, facendo uscire dallo studio il colpevole.

Questa volta Gemma ha fatto proprio bene, meglio una storia d’amore vera che una terribile farsa portata avanti a discapito della sua dignità. Avrà imparato una volta per tutte? Restiamo aggiornati!