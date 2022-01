Anticipazioni Beautiful: un clamoroso ritorno e minacce di morte

Prosegue l’appuntamento con la soap opera americana Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate, che andranno in onda su Canale 5

Si fanno sempre più intricate le vicende e gli intrecci di Beautiful, la storica soap americana che da decenni va in onda anche in Italia su Canale 5. Questo 2022 è iniziato col piede sull’acceleratore, visto che sono tantissimi i colpi di scena. Una delle sorprese più gradite sarà il ritorno di uno dei volti noti della soap, che non si vedeva da un bel po’ di anni. Parliamo di Taylor, la storica moglie di Ridge.

La donna si rifarà vedere in città e metterà in piedi un bel po’ di situazioni complicate, in particolare nella vita del padre dei suoi figli. Ma non sarà il solo colpo di scena. Attenzione perché Taylor avrà un nuovo volto: il personaggio resta lo stesso, ma stavolta l’attrice sarà Krista Allen, che abbiamo visto anche in Baywatch e X-Files.

Beautiful, un clamoroso ritorno spiazza una storica coppia

A quanto pare, il personaggio farà il suo ritorno nella serie soprattutto per riconquistare il cuore di Ridge, e portarlo via finalmente dall’odiata Brooke. Taylor proverà ad approfittare della situazione difficile della coppia, che sta facendo i conti anche con Deacon Sharp, che è l’ex di Logan e padre della piccola Hope.

Brooke teme che l’ex marito vuole riconquistarla e mette in guardia anche Ridge: ma non sarà il solo pericolo dal quale la coppia dovrà guardarsi. Taylor, sin dal suo ritorno sulla scena, sembrerà trovare un’intesa immediata con l’ex fidanzato. In particolare quando ricordano i bei tempi vissuti insieme.