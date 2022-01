Un posto al sole anticipazioni: terribile aggressione a Palazzo Palladini?

Per il pubblico di Un posto al sole è in arrivo un inaspettato colpo di scena che promette nuove incertezze e risvolti senza precedenti

Volge al termine la settimana di “Un Posto al Sole”. I colpi di scena e le sorprese in questi giorni non sono mancati, ma tanto deve ancora succedere. In particolare, l’appuntamento è atteso per lunedì, quando comincerà un’altra settimana densa di avvenimenti. Sono diverse le dinamiche che stanno coinvolgendo il pubblico di Rai 3: si parte soprattutto dalla relazione tra Patrizio e Clara, che è finita tra molte polemiche e strascichi, andando a rovinare il Natale di entrambi.

Il più giovane della famiglia Giordano soffre molto la separazione dalla fidanzata, ed è per questo che preso dalla disperazione arriverà a compiere un vero e proprio gesto folle, che rischierà di avere delle conseguenze molto gravi. Patrizio è spossato e infuriato dalle continue provocazioni di Alberto Palladini, e quindi perderà la testa: ne nascerà uno scontro fisico, con Alberto che cade e si fa male.

Leggi anche – Un posto al sole anticipazioni: nuovo amore per Rossella

Un posto al sole, tensione tra Patrizio e Alberto

Questo episodio scatenerà la furia dell’avvocato, che a questo punto deciderà di farla pagare al ragazzo. Ecco perché l’errore di Patrizio nell’aggredirlo potrà costargli molto caro. Non a caso la madre di Patrizio si dice molto preoccupata da quello che sta accadendo, soprattutto perchè è preoccupata che il ragazzo possa mettersi nei guai con la giustizia.

Leggi anche – Un posto al sole anticipazioni: doppio addio a Palazzo Palladini?

Alberto, infatti, ha promesso di denunciare Patrizio e di fargli passare un guaio, detto alla napoletana. Raffaele cercherà di mediare, approfittando del fatto che conosce Alberto da tanti anni e sa che l’avvocato, seppur burbero e poco simpatico, nutre profonda stima nei suoi confronti. Il portiere proverà a chiedere a Clara di mediare con entrambi al fine di trovare una soluzione.