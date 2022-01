Manuel Bortuzzo abbandona il GF Vip: la dedica più bella arriva da lui!

By

Manuel Bortuzzo è pronto per abbandonare la casa del Grande Fratello Vip: per lui arriva un messaggio davvero speciale.

Manuel Bortuzzo si sta preparando ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo quattro mesi e, per lui, in un momento così speciale, arriva una dedica davvero bella e importante. Tra tutti i concorrenti della sesta edizione del reality show, Manuel è uno dei pochi che è riuscito ad instaurare due rapporti veri, sinceri e profondi. Uno d’amore con Lulù Selassiè di cui è sempre più innamorato dopo aver combattuto contro i propri sentimenti allontanandola per poi capire di voler stare con lei e uno d’amicizia con Aldo Montano.

Per Lulù ha deciso di accettare il prolungamento del Grande Fratello Vip restando nella casa un altro mese salutando così Aldo Montano che, invece, ha lasciato la casa prima di Natale. Tornato alla sua vita di sempre, Montano continua a seguire i suoi ex coinquilini e, in vista dell’abbandono di Manuel, il campione olimpico gli ha dedicato delle parole davvero importanti e speciali.

La dedica speciale di Aldo Montano per Manuel Bortuzzo per il suo abbandono al Grande Fratello Vip

Sin dai primi giorni di permanenza nella casa, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo hanno condiviso ogni momento insieme dividendo anche il letto. Legati dalla passione dello sport, si sono scoperti come uomini instaurando un fortissimo legame d’amicizia.

Prima di poterlo riabbracciare e aiutarlo a realizzare il sogno di arrivare a Parigi 2024, Aldo Montano ha voluto fare una dedica a Manuel che, durante il percorso nella casa, lo aveva emozionato mentre suonava il pianoforte.

“Sono stato obbligato ad essere forte ed invincibile per tutta la mia vita, ma tu hai aperto il mio cuore ai sentimenti più teneri e nascosti che non pensavo di poter provare. Grazie Manu, grazie mio piccolo grande uomo, Sempre con te. Ti aspettiamo a casa”, ha scritto su Twitter pubblicando la foto che vedete qui in alto.

Aldo è stato anche colui che ha visto da vicino nascere e crescere la storia d’amore tra Manuel e Lulù Selassiè. Dopo essersi dichiarato a Lulù, Manuel si è confidato anche con Montano che, oggi, è felice di vederli così uniti e complici.

“Con lei in queste settimane vedo una gran complicità. Lo so, ha stupito tutti. Ma nella sfera amorosa è meraviglioso stupirsi. E se stanno bene, tutto il resto è rumore di fondo”, ha dichiarato Montano al settimanale Chi.



Quando uscirà dalla casa, dunque, oltre alla propria famiglia e agli amici di sempre, Manuel troverà ad aspettarlo anche Aldo Montano.