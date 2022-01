Laura Freddi racconta il terribile dramma, arriva la verità

Chi l’avrebbe mai detto che Laura Freddi avrebbe vissuto un dolore del genere? A volte, silenzi e sorrisi in televisione, nascondono delle situazioni complesse da affrontare e superare. La showgirl non si risparmia, confessa tutta la verità commuovendo il pubblico che la segue da sempre.

Tristezza e malessere possono subentrare, specialmente dopo aver affrontato un periodo difficile. La showgirl e conduttrice più famosa, Laura Freddi ha vissuto una vita ricca di progetti e programmi televisivi che l’hanno resa così nota, ma non solo. Dietro le quinte la vita personale va avanti ed è parallela a quella lavorativa, e purtroppo queste non vanno mai di pari passo. La fioritura professionale non si incontra con quella personale e sentimentale. Così, decide di dichiarare pubblicamente un evento inedito della sua vita, per cui le lacrime non possono essere contenute.

Chi l’avrebbe mai detto che dietro tanti lustrini ed allegria, potesse annidarsi il seme di un incubo così terribile? Laura Freddi è una donna forte, caratteristica che ha dimostrato combattendo in silenzio un problema che pochi conoscono. Decide di rivelare tutto perché l’obiettivo è quello di lanciare un messaggio profondo e di grande valore.

Di questo periodo i drammi sono di casa nel mondo dello spettacolo. E’ il caso della confessione del dramma senza tempo di Kabir Bedi, il quale rivela nel dettaglio come ha perso l’amato figlio.

Insomma, seppur si tratta di personaggi lontani, hanno vissuto un dramma che li accomuna, destando lo sconcerto dei telespettatori che non sapevano assolutamente nulla.

Laura Freddi si racconta senza filtri: dura verità!

Come se non bastasse, anche il mondo della musica ne sta passando di cotte e di crude. Infatti, è di recente saltata fuori la confessione del dramma della moglie di Max Pezzali, una testimonianza che ha lasciato tutti senza parole. Il cantante ha saputo dimostrare una forza d’animo incredibile, che solo pochi possono comprendere. I problemi abbondano, e la meravigliosa Laura Freddi ne sa qualcosa: il dramma l’ha devastata!

Una vita passata in televisione, fatta di tanto lavoro e notorietà, non dà alcuna felicità se alla fine muore l’ingranaggio che conferisce vera forza all’animo umano: la speranza. Laura le ha perse tutte quando è successo l’evento in questione.

L’abbiamo vista di recente al Grande Fratello Vip, non nelle vesti di concorrente come sei anni fa, ma in quelle di opinionista. E’ stata ospite per un appuntamento al posto di Sonia Bruganelli, l’attuale moglie del suo ex, Paolo Bonolis. Condividono un amore, ma nonostante ciò sono in ottimi rapporti e si rispettano.

Così, la showgirl lanciata con Non è La Rai, diventata poi velina di Striscia la Notizia al fianco di Miriana Trevisan, ed ancora è stata un volto indispensabile negli anni Duemila per Buona Domenica: cosa le è successo?

In questo caso non c’entra nulla Paolo Bonolis. Tra gli amori della sua vita c’è senza dubbio Leonardo D’Amico. L’uomo era un fisioterapista della Nazionale di Beach Volley, ed è stato l’amore della sua vita. Stanno insieme tanto tempo e ne hanno passate tante, ma alla fine arriva la fine e una nuova delusione. Tutto si smuove quando è concorrente al Grande Fratello Vip, perché raggiunge una consapevolezza.

Racconta la verità inedita nel salotto di Rai 1 di Vieni da me di Caterina Balivo, la conduttrice che ascolta le confessioni dei suoi ospiti. Anche in questo caso dimostra grande sensibilità, anche perché quello che è accaduto farebbe perdere le speranze a chiunque.

Pensava di non avere più intenzione di avere figli perché troppo avanti con l’età, ma è quando torna a casa e abbraccia suo marito, l’imprenditore Claudio Casavecchia, che torna in lei il desiderio di maternità. Ci provano dopo svariati tentativi, ma nulla accade. Fino a quando grazie alla tecnica della fecondazione assistita ci riescono, ma dopo tre mesi accade il peggio.

Perde il proprio figlio in grembo a causa di un aborto spontaneo. In quel momento, tutto è crollato, specialmente la voglia di andare avanti e fare figli. Alla fine, la storia con l’imprenditore finisce, ma adesso può dire di essersi rialzata. Ha una splendida famiglia ed una figlia, ed è più forte di prima.