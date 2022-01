Royal Family: Kate e William subito sul trono di Elisabetta?

L’indiscrezione che arriva dalla Gran Bretagna sarebbe clamorosa: William e sua moglie Kate starebbero per diventare re e regina?

La successione al trono di Elisabetta II è un argomento molto caldo da diversi anni in Inghilterra. L’anziana sovrana compirà 96 anni il prossimo 21 aprile e le sue condizioni di salute non sono state per niente perfette negli ultimi mesi. Augurando lunga vita alla regina, tutti in patria si chiedono cosa avverrà quando Sua Maestà non ci sarà, nonostante la linea di successione sia molto chiara.

Il primo erede di Elisabetta II è suo figlio Carlo, il quale dovrebbe diventare re quando sua madre morirà. Questa designazione è tutt’altro che scontata, almeno secondo diverse voci che arrivano dal Regno Unito. Sono diversi anni, infatti, che i media britannici parlano di un’alternativa, voluto proprio dalla Regina Elisabetta: scavalcare Carlo nella linea di successione.

Sarebbe una decisione incredibile ma comunque praticabile. Immediatamente dopo il Principe Carlo, nella linea di successione ci sono Kate e William, molto amati dal popolo britannico. Probabilmente, se fossero loro ad occupare il trono, i sudditi sarebbero molto più soddisfatti. Alcune voci provenienti direttamente dall’Inghilterra parlano proprio di un clamoroso sorpasso di William nei confronti di suo padre. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa incredibile vicenda.

William subito Re d’Inghilterra?

Il Principe William sarà Re d’Inghilterra, su questo non c’è alcun dubbio, lo sanno tutti. Si, ma quando? Il figlio di Diana, classe 1982, è al secondo posto nella linea di successione al trono di Elisabetta II, dietro suo padre. Secondo alcuni sondaggi, pare che la popolazione britannica preferisca di gran lunga Kate e William sul trono piuttosto che Carlo e Camilla. E pare che anche Sua Maestà sia d’accordo.

Carlo ha 73 anni, suo figlio ne ha 40. Per evidenti motivi anagrafici, il Principe del Galles potrà regnare solo per pochi anni, dovendo comunque lasciare il trono a suo figlio. Questa è un’idea molto diffusa tra gli abitanti inglesi ma pare che la Regina Elisabetta sia concorde. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, l’anziana sovrana avrebbe già comunicato la sua volontà di consegnare il trono a suo nipote quando morirà e non a suo figlio.

La decisione, seppur condivida da buona parte dell’opinione pubblica sarebbe clamorosa. Carlo attende da tantissimi anni di poter diventare re e questa presa di posizione di Elisabetta II, qualora fosse confermata, sarebbe incredibile. Negli ultimi anni, in più di un’occasione i media britannici hanno parlato di alcune tensioni tra Carlo e William proprio per questo motivo. Come andrà a finire? Lo sapremo soltanto quando morirà la Regina Elisabetta.