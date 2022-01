Sophie Codegoni “umilia” Gianmaria Antinolfi: la reazione del web

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono due protagonisti del Grande Fratello Vip. Lei ex tronista di Uomini e Donne e lui imprenditore napoletano, sono entrati nella Casa più spiata d’Italia nella prima settimana del reality show.

I vipponi convivono tutti insieme e giorno dopo giorno scoprono quali sono gli usi che ognuno di loro ha in casa. Manila Nazzaro ama pulire, Valeria Marini non dorme da sola ma con un peluche di una tigre, etc.

Tra questi modi di fare ne troviamo anche uno di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni non perde l’attimo per “umiliarlo“.

Scopriamo cosa fa l’imprenditore di fronte alle telecamere

Sophie Codegoni “umilia” Gianmaria Antinolfi: “Ma che schifo“

Gianmaria Antinolfi ha una fissa che non riesce a togliersi e che i telespettatori hanno notato. Un mese fa circolava sul web un video dell’imprenditore in cui si grattava e poi annusava la mano.

Alfonso Signorini ha anche scherzato con lui in una puntata e lo ha ripreso facendogli notare che i concorrenti sono ripresi in qualsiasi momento.

“Il bel tenebroso della casa si gratta un po’ troppo spesso e non dirò dove, ma ti fai certe grattarole che lasciamo stare. Ti sei lavato le mani? Io non ho parole. Non facciamo vedere niente, ma tanto l’hanno visto ovunque“ disse ridendo il conduttore.

Anche Sophie Codegoni si è resa conto di questo gesto dell’imprenditore e “umilia” il gieffino di fronte a tutti.

“Ma com’è quella cosa che ti annusi le dita dopo esserti grattato? Dai che l’hai ammesso anche tu che è una cosa vera questa che sto dicendo. Sì ragazzi Giammy si annusa le dita dopo che si gratta lì” dice l’ex Uomini e Donne e continua: ” Dai ma che schifo ragazzi. Ho capito, capisco tutto, ma le dita in quel posto e poi se le annusa pure… Inutile che neghi perché ti abbiamo visto tutti quanti, tutto il mondo lo sa. Sappi che quando uscirai di qui ti chiameranno ‘il dito profumato’. Sì usa la mano in quel modo è verissimo“.

Antinolfi scioccato e imbarazzato riprende le parole della vippona e nega quello che dice. “Ma che stai dicendo, ma quando mai? Ma sei scema? Tu non stai bene. Stai scherzando vero? Ho detto che può capitare a tutti, anche Barù l’ha detto, tutti quanti lo fanno. Non è come stai dicendo tu, ma quando mai. Mi chiameranno dito profumato? E a te ti chiameranno brufola pensa un po’ la schifezza. Hai un allevamento in faccia di brufoli, stanno gli allevatori che già chiedono di te. E comunque smettila qua falla finita“ risponde innervosito.

Un discorso tra premi Nobel proprio…

Sophie a Giancoso:

Quando uscirai di qua ti chiameranno “il dito profumato” #GFVIP PIC.TWITTER.COM/5D0MQBM3A8 — PaperTiger (@_Paper__Tiger_) JANUARY 10, 2022

Sophie a Gianmaria:”Quando uscirai di qui ti chiameranno Il Dito Profumato”. Beh vabbè… Anche no. #GFVIP — CaterinaMP (@mp_caterina) JANUARY 10, 2022

Il pubblico non accetta le parole di Sophie che dovrebbe essere un’amica dell’imprenditore e non dovrebbe prenderlo in giro di fronte a tutti. E’ vero che tutto il web ha potuto vedere il video della grattata intima dell’imprenditore, ma si tratta del pubblico e non di una persona fidata