Avete mai visto la mamma di Can Yaman? Ecco chi è e cosa fa

Guldem Hanim è la meravigliosa mamma di Can Yaman. L’attore turco ha spesso spiegato che la sua famiglia è estremamente importante per lui

Difficile rimanere indifferenti al fascino di Can Yaman. L’attore turco è diventato ormai popolarissimo: la sua proverbiale bellezza è diventata ormai celebre. Le sue fans e chi in genere lo apprezza è certo. Il fascino dell’attore è inarrivabile: in tanti lo aspettano per “Viola come il mare”, la fiction di Canale 5 in arrivo prossimamente.

Lui è famosissimo, ma in pochi conoscono i suoi genitori: il padre è bello come lui ed è un famoso avvocato, ma anche la mamma non è da meno. La signora Guldem Hanim è una bellissima donna. Solare e sorridente. Per Yaman la famiglia è molto importante, e lo ha ribadito spesso nelle varie interviste che ha rilasciato.

Can Yaman e la sua bellissima madre: un rapporto speciale

I suoi genitori, in particolare, lo hanno sempre sostenuto e guidato nelle scelte professionali che ha fatto. Il padre voleva che Can facesse l’avvocato e ripercorresse le sue orme, ma il ragazzo si “limitò” alla laurea per poi prendere una strada diversa. Anche in questo caso nessuno gli ha messo i bastoni tra le ruote.

La signora Guldem è molto attiva sui social: ha un profilo Instagram dove mette moltissime foto del figlio, e anche alcune dove i due sono assieme. Tra l’altro la mamma dell’attore fa “promozione” dei lavori del figlio. Lei è una donna ancora giovane e affascinante e lavora, fa l’insegnante di lettere in Turchia. Bel sorriso, capelli lunghi e neri. Si tratta di una donna piacevole, ma anche colta e istruita.

