Isola dei Famosi 2022: arriva il fidanzato della vippona più discussa?

Arriva il fidanzato della vippona più discussa all’Isola dei Famosi 2022?

L’Isola dei Famosi 2022 inizierà tra due mesi esatti e tutti si domandano chi farà parte del cast. A condurre il programma ci penserà ancora Ilary Blasi che non vede l’ora di iniziare.

Ma ecco che esce fuori un nome da una fonte attendibile. Si tratta del fidanzato di una vippona che è molto discussa nell’ultimo periodo. Da prendere sempre più consensi si è ritrovata con molte persone contro.

Scopriamo chi è il fidanzato che prenderà parte al reality show

Isola dei Famosi 2022: Lorenzo Amoruso, fidanzato Manila Nazzaro, presto in Honduras?

Manila Nazzaro è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6. Conosciuta da prima come Miss Italia ’99, la gieffina ha partecipato anche a Temptation Island assieme al suo compagno Lorenzo Amoruso.

I due hanno conquistato tanti consensi durante la trasmissione sia per il loro carattere individuale, ma anche per il forte amore che li lega.

Da settembre, Manila è al GF Vip e il fidanzato è entrato nella Casa sia fisicamente per venire a trovare la sua compagna, ma anche indirettamente tramite i suoi profili social commentando gli avvenimenti del reality show.

Gabriele Parpiglia, giornalista di cronaca rosa, si occupa della rubrica di gossip per Casa Chi assieme alla ex gieffina Rosalinda Cannavò.

Il programma web va in onda su Instagram e i due conduttori commentano assieme i fatti del Grande Fratello Vip e non solo.

Infatti, è proprio Gabriele che ha svelato uno dei nomi del cast dell’Isola dei Famosi 2022.

Durante la puntata di ieri pomeriggio, i due conduttori hanno iniziato a parlare anche del format diretto da Ilary Blasi ed è saltato fuori un nuovo nome: si tratta proprio di Lorenzo Amoruso.

LEGGI ANCHE -> E’ stata una stella dell’Isola dei Famosi: poi il grande dolore e la rinascita

Se l’ex calciatore dovesse accettare la proposta il pubblico sarebbe diviso in due. Da una parte ci sono quelli che hanno grandi aspettative su di lui visto che Lorenzo si è sempre dimostrato un uomo schietto, mentre dall’altra ci sono quelli che hanno cambiato parere per quanto riguarda Manila al GF Vip e non ce la farebbero a sopportarla nuovamente nello studio Mediaset.

LEGGI ANCHE -> Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi parte col botto: ecco i primi naufraghi

Lorenzo e Manila hanno conquistato il pubblico di Temptation Island e proprio per questo c’erano grandi aspettative sulla vippona. Sembra però che invece di acquistare nuovi consensi, li abbia persi da quando è entrata nella Casa.

Questo è evidente leggendo i commenti dell’ultimo periodo.

Solo proseguendo a seguire il programma di Casa Chi scopriremo se Lorenzo Amoruso farà parte del cast dell’Isola dei Famosi 2022. Anche Rosalinda Cannavò non disdegnerebbe il reality show. Mantenendo la pazienza, scopriremo tutto a tempo debito