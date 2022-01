Ricordate Can Yaman all’inizio della carriera? Ecco com’era prima del successo mondiale

Oggi è uno degli attori più belli e amati del piccolo schermo, ma com’era l’attore turco Can Yaman prima dello straordinario successo che ha avuto? Scopriamolo insieme

Ha conquistato il pubblico col suo innegabile fascino e una bellezza non comune. L’attore turco Can Yaman è diventato un idolo del gentil sesso e non solo. Piace soprattutto per la sua semplicità e l’aria, tutto sommato, da bravo ragazzo nonostante un look spesso un po’ “selvaggio” che lo caratterizza. Dalla barba ai capelli lunghi, spesso legati senza badare troppo all’ordine, e anche un modo di vestire molto casual.

Non mancano maglie a collo largo che evidenziano il fisico, e neanche bracciali e collane. Insomma, un vero e proprio sex symbol diventato una piccola star nel corso di questi anni. Il suo pubblico lo aspetta nella prossima fiction di Canale 5 con Francesca Chillemi, “Viola come il mare”, e non vede l’ora. Ma in pochi ricordano come era Can Yaman quando era ancora più giovane.

Can Yaman da ragazzo era profondamente diverso: che trasformazione

Prima di entrare nel mondo dello spettacolo faceva lo studente universitario, visto che ha conseguito la laurea in giurisprudenza. Sul web c’è una foto che lo ritrae all’epoca, dove l’attore è veramente diverso. Si vede che è molto più giovane, ma colpisce il suo sguardo innocente e la faccia pulita. Capelli corti e vestito in modo molto diverso da oggi. Anche all’epoca era evidente che fosse un bel ragazzino, ma di certo molto diverso da come appare adesso.

Quel fascino un po’ selvaggio che caratterizza Can Yaman all’epoca non c’era. Ecco perché, forse, sarebbe passato inosservato rispetto a quanto fa oggi, dove i tanti anni di palestra (che ha iniziato quando ha cominciato a fare l’attore) hanno sicuramente dato il loro contributo.

