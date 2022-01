Katia Ricciarelli punge Lulù Selassiè: Manuel Bortuzzo sbotta

Katia Ricciarelli punge Lulù Selassiè dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2021: Manuel Bortuzzo ascolta e sbotta.

Manuel Bortuzzo, di fronte alla provocazione di Katia Ricciarelli nei confronti della fidanzata Lulù Selassiè, non si trattiene e risponde per le rime. Tutto è accaduto dopo l’ultima puntata del reality show con Alfonso Signorini.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 regna una pace apparente come ha sottolineato Alfonso Signorini durante l’ultima puntata nel corso della quale ha chiesto ai concorrenti di schierarsi dalla parte di Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. Con la Ricciarelli si sono schierati Davide Silvestri, Barù, Giucas Casella, Kabir Bedi, Valeria Marini, Soleil Sorge e Manila Nazzaro; con Nathaly, invece, si sono schierati Manuel Bortuzzo, Lulù e Jessica Selassiè, Federica Calemme, Gianmaria Antinolfi, Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. La divisione della casa ha fatto tornare vecchie ruggine quando è arrivato il momento di lavare i piatti.

Manuel Bortuzzo difende Lulù Selassiè e va contro Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip

Dopo la puntata con Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli, di fronte ai numerosi piatti da lavare, ha chiesto aiuto al gruppo che si trovava in veranda. Intorno al tavolo, in quel momento, c’erano Lulù e Manuel che stavano bevendo il latte, Barù, Nathaly Caldonazzo, Giacomo Urtis, Jessica Selassiè che non avevano cenato se non con il latte.

“Mi date una mano?” chiede la soprano. “Finiamo di fumare e arriviamo” ha risposto Manuel. Nonostante le parole di Bortuzzo, la Ricciarelli ha continuato a lamentarsi chiedendo aiuto per lavare i piatti. “Io e Manuel non abbiamo neanche mangiato”, ha così puntualizzato Lulù. La risposta della Selassiè non è piaciuta alla Ricciarelli che ha replicato così: “Non abbiamo mangiato niente. Facciamo le divisioni, se volete la guerra…”.

La reazione della Ricciarelli ha così scatenato la reazione di Manuel che, da settimane, non tollera l’atteggiamento di alcuni concorrenti, in primis di Katia, nei confronti della fidanzata Lulù.

“Katia va a letto va e non scassare la min**ia“, ha sbottato Manuel. Le parole di Bortuzzo non sono state sentite dalla Ricciarelli, ma dagli altri concorrenti che, seduti in quel momento accanto a lui, si sono lasciati andare alle risate.

Katia: mi date una mano?

Manuel: finiamo di fumare e arriviamo

K continua a lamentarsi

M: chi ha mangiato se ne è andato a dormire

K continua

M: certo

K continua

M: finiamo di mangiare ed arriviamo

K continua

Manuel mostra sempre più insofferenza nei confronti di alcuni concorrenti della casa e, prima di abbandonare il reality per tornare alla sua vita, sta trascorrendo sempre più tempo con Lulù a cui ha dedicato delle bellissime parole d’amore.