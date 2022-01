Colpo di scena al GF Vip: Signorini fa piangere Miriana Trevisan in diretta

By

Al GF Vip c’è stato il colpo di scena in diretta. Alfonso Signorini ha fatto piangere Miriana Trevisan durante il corso della puntata.

Al GF Vip, Signorini ha deciso di aprire questa puntata con il botto. In quanto ha chiesto ai suoi fedeli vipponi di prendere una decisione e di schierarsi o a favore di Katia Ricciarelli o di Nathaly Caldonazzo, due eterne rivali. Alcuni concorrenti hanno provato ad essere neutrali, ma il conduttore non ha voluto sentire scuse affermando di non volere ignavi in questo momento.

Per questo motivo tutti si sono schierati anche Miriana Trevisan, che ha optato per Nathaly Caldonazzo, avrebbe voluto evitarlo sottolineando come scelte del genere siano lontane dalla sua persona. A questo punto il conduttore ha preso la parola ed è arrivato il colpo di scena.

Signorini ha fatto piangere Miriana Trevisan al GF Vip e le sue parole sono arrivate dritte al punto della situazione.

Miriana Trevisan piange al GF Vip: le parole di Signorini arrivano dritte al punto

Alfonso Signorini, sentendo le parole della sua concorrente, ha ripreso il collegamento per fare alcune precisazioni. Il conduttore, infatti, ha chiarito di saper bene che Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip che lei non aveva alcuna intenzione di schierarsi per una questione di strategia ma perché sa bene che lei è una delle poche persone presenti all’interno della casa più spiata d’Italia a voler sempre la pace.

Miriana Trevisan è scoppiata in lacrime al sentire di queste parole in quanto dai suoi compagni di viaggio è stata spesso accusata di essere una stratega ed è stata contenta di sapere che qualcuno al di fuori del programma abbia compreso le sue reali intenzione. “Piango di felicità” ha subito chiarito l’ex ragazza di Non è la Rai. “Si può piangere anche di questo” ha concluso.

Signorini ha dunque colto un lato della concorrente che era sfuggito ad alcuni dei suoi amati vipponi.