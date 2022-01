E’ stata una delle vincitrici più amate del Grande Fratello: ecco cosa fa oggi

By

Vinse la dodicesima edizione del Grande Fratello, dopodiché sparì completamente dalle scene. Ecco che cosa fa oggi e come vive la sua vita

Le edizioni del Grande Fratello sono ormai tante e di acqua sotto i ponti ne è passata. A dirla tutta, la classica formula con gli “sconosciuti” nella casa è andata un po’ in crisi, portandole ultime stagioni a non avere ottimi ascolti. Non a caso il reality si è rivitalizzato con la formula “vip”, che ha “buttato dentro” personaggi più o meno famosi, ma comunque meno sconosciuti di persone comuni che si candidano a partecipare.

La 12esima edizione fu una delle ultime con la formula classica, e vide la vittoria di una concorrente “arrivata dal nulla”, che pur facendo apprezzare dal pubblico dell’epoca, è poi tornata nell’oblio da dove è giunta. Del resto, la maggior parte dei partecipanti (salvo alcune belle eccezioni) non aveva alcun talento particolare per il mondo dello spettacolo, e ovviamente sono man mano spariti dalla circolazione.

Grande Fratello: vinse la 12esima edizione ma che fine ha fatto oggi?

Una di queste protagoniste è Sabrina Mbarek, che vinse la dodicesima edizione. Pur facendosi apprezzare, il suo ricordo è sparito in fretta. Poche anche le ospitate e le interviste: la ragazza sparì dalla circolazione già dopo poche settimane. Si fece notare nel reality per una accesa love story con Vito Mancini, poi finita (tanto per cambiare) assieme alla trasmissione.

L’aspetto curioso è che si diffusero false voci di un tentativo di suicidio di Vito per il dolore di essere stato lasciato, ma non c’è mai stato nulla di vero. Sabrina oggi conduce una vita normale: ha un account Instagram, ma con un numero molto basso di follower. Segno che nessuno si ricorda di lei e che alla ragazza non interessa avere seguito sui social. Dopo il reality ha completato gli studi a Los Angeles, e oggi risulta felicemente fidanzata.