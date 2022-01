Clamoroso addio al Grande Fratello Vip? Il fratello del vippone svela la verità

Grande Fratello Vip, le sconcertanti rivelazioni del fratello di uno dei concorrenti nella casa: ha svelato cosa farà nell’immediato futuro

Tutti pronti per la puntata del Grande Fratello di questa sera: tra i tanti temi che bollono in pentola, le attenzioni sono puntate su cosa farà Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore napoletano è sprofondato in una grossa crisi dopo che Federica lo ha rapidamente liquidato, interrompendo l’ennesima love story del concorrente.

Sfortunato in amore il buon Gianmaria, che prima ha tentato di riavvicinarsi alla sua ex Soleil, poi è stato sedotto e abbandonato da Sophie e ora anche Federica lo ha allontanato. Per lui lacrime e voglia di andare via. Ma a fare chiarezza sul suo futuro ci ha pensato Francesco Perillo, fratello minore di Gianmaria. Ha fatto il punto su cosa potrà succedere: ne ha parlato a “Casa Chi”, spiegando che secondo lui tra il fratello e Federica non è del tutto finita.

Leggi anche – Manuel Bortuzzo, addio al Grande Fratello Vip: gesto emozionante dei fan

Grande Fratello, le rivelazioni sul futuro di Gianmaria

“Gianmaria è la rivelazione del Grande Fratello – ha spiegato – nonostante Sophie si sia comportata in quel modo, cambiando comportamento. Federica è una ragazza più matura, e sono entrambi della stessa città”. Poi sul futuro all’interno della casa: “Doveva andare via già a dicembre per impegni lavorativi, ma poi ha trovato un accordo col datore di lavoro. Ora non so se uscirà nel momento suo migliore, ma se dovessi scommettere non uscirà dalla casa”.

Leggi anche – Duro colpo per Gianmaria Antinolfi al GF Vip dopo bacio con Federica

Molti spettatori sono rimasti colpiti dal rapporto tra lui e Soleil, visto che i due hanno avuto una relazione negli anni passati. Tuttavia c’è chi si chiede se tra i due ex non possa nascere di nuovo qualcosa. Lo scopriremo a partire dalla puntata di stasera.