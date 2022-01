Elodie stacca la spina e vola alle Maldive: ecco con chi

By

Elodie vola alle Maldive per staccare la spina: ecco con chi è

Elodie Di Patrizi è una cantante divenuta famosa dopo la partecipazione alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Sbarca il successo approdando al Festival di Sanremo 2017 portando il brano Tutta colpa mia e nel 2020 con Andromeda.

La cantante indossa anche le vesti di co-conduttrice nella seconda serata dell’edizione del Festival 2021.

Elodie è cambiata molto negli ultimi anni, ha imparato a conoscersi e si diverte a sperimentare con la musica.

Di tanto aiuto è stato anche Marracash, rapper e ex fidanzato della ragazza. La loro storia è finita da poco e Elodie stacca la spina e vola alle Maldive non da sola.

Scopriamo con chi è

Elodie scappa dall’Italia e vola alle Maldive in dolce compagnia: ecco con chi

Elodie Di Patrizi vola alle Maldive per festeggiare il Capodanno al caldo e lontano dal caos milanese e non è sola.

Qualche mese fa, arriva l’annuncio della cantante e del rapper Marracash che rivela che la loro love story è finita.

I due artisti hanno comunque un ottimo rapporto nonostante la storia conclusa. Entrambi confessano di avere una grande stima l’uno per l’altra e il rispetto non viene meno anche se il sentimento è svanito.

Poco prima che i due si mollassero, la Di Patrizi aveva parlato di un rapporto tanto “stimolante” quanto “faticoso“, ma la motivazione della rottura non è data saperla.

Sia la cantante che Marracash hanno comunque voluto sottolineare che non ci sono state mancanze di rispetto e che le loro vite si sono separate in modo tranquillo.

L’artista a novembre viene pizzicata con un altro ragazzo dai paparazzi di Chi Magazine. Elodie era in compagnia del modello e marketing manager di Armani Davide Rossi e i due vengono ripresi in un momento intimo: un bacio passionale in auto nelle vie di Milano.

Entrambi non hanno mai smentito o confermato la loro relazione e da quel momento i due non sono più stati visti insieme. Alcuni informatori confessano che la cantante sia totalmente single.

La cantante di Amici decide di fuggire dal caos della sua città e passare il Capodanno alle Maldive in compagnia.

Si tratta di Davide Rossi? No. Elodie si trova sulle coste dell’Oceano Indiano in compagnia di una ragazza e si tratta di sua sorella Fey.

Il modello è scomparso da novembre e Marracash è a Milano a lavorare. Elodie è ufficialmente single. Dopo una bellissima storia con il rapper, la cantante ha bisogno di respirare e dedicarsi a se stessa. Le Maldive sono solo un bellissimo contesto per trovare la propria serenità