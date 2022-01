Leo, chi è il presunto fidanzato di Federica Calemme del GF Vip

Chi è il presunto fidanzato di Federica Calemme del GF Vip? Conosciamo Leo

Federica Calemme è una delle new entry del Grande Fratello Vip. La ragazza ha 25 anni, è nata a Napoli e fa la modella.

La gieffina entra nella Casa da single, ma durante i giorni seguenti confessa di avere una frequentazione iniziata da poco fuori dal reality show.

Questo, però, non la ferma nell’iniziare un flirt con Gianmaria Antinolfi e dal baciarlo durante una serata di festeggiamenti.

Durante l’ultima puntata, Alfonso Signorini mostra le clip dei momenti di effusioni della coppia e domanda molto curioso se Federica non sia dispiaciuta per la persona che la sta aspettando fuori dalla Casa, un ragazzo di nome Leo che è anche amico dell’imprenditore.

La modella non prova rammarico anche perché puntualizza di essere entrata da single. Ma Alfonso non è d’accordo e rivela di sapere che la Calemme ha fatto la sua ultima chiamata prima di dare il telefono agli autori proprio al presunto ragazzo.

Inoltre, Signorini rivela che tra di loro ci sono state delle promesse importanti.

“Più io che lui” risponde subito Federica non lasciando dubbi sulla sua situazione sentimentale.

Ma Leo come avrà preso i baci della gieffina? E come sono rimasti i due amanti? Scopriamolo insieme

Federica Calemme del GF Vip e il fidanzato Leo: sono una coppia o meno?

Dopo i baci tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, tutto il pubblico del GF Vip si sta domandando se la gieffina è in realtà fidanzata e come ha preso la notizia il presunto moroso Leo.

Tutti sono rimasti alle parole della modella che prima di baciare l’imprenditore ha più volte detto di avere una frequentazione fuori dalla Casa.

Federica non ha mai parlato di fidanzamento, ma Alfonso Signorini non è d’accordo.

“Gianmaria è riuscito a conquistare Federica e tra loro è esplosa la passione, ma una persona fuori dalla Casa ci è rimasto molto male e stasera ne parleremo con lei” dice il conduttore durante un collegamento con la Casa nel daytime del 10 gennaio.

Non saranno fidanzati, ma Leo c’è rimasto molto male.

A fare chiarezza sulla situazione sentimentale di Federica, ci pensa Deianira Marzano che pubblica lo screenshot di un messaggio ricevuto dalla migliore amica della Calemme.

In questo messaggio si può leggere una smentita sulla presenza di Leo e l’amica conferma che la gieffina è entrata nella Casa da single.

“Federica è single” scrive l’amica e continua: “Tre settimane prima che entrasse nella casa ha conosciuto e frequentato un ragazzo che, effettivamente, le piaceva, ma con il quale non aveva alcun legame effettivo. Proprio per questo, prima di entrare, hanno messo i puntini sulle i premettendo che entrambi si sarebbero dovuti sentire liberi di fare ciò che volevano. Fede è la ragazza semplice e tranquilla che si vede in tv, è estranea ad ogni tipo di tattica o dinamica creata tanto per far parlare di sé. Se ha baciato Gianmaria l’ha fatto perché lo voleva e l’ha fatto quando se l’è sentita”.

Non ci sono più dubbi: Federica è entrata da single. Alfonso Signorini però ne vuole sapere di più anche perché la gieffina dopo aver sentito le parole del conduttore in puntata è tornata indietro sui suoi passi e ha deciso di allontanarsi dall’imprenditore perché continua a pensare a Leo.

Federica affronterà l’argomento proprio nella puntata di stasera del GF Vip. Finalmente scopriremo quali sono i sentimenti della gieffina nei confronti del presunto fidanzato Leo. Non ci resta che aspettare la diretta di stasera