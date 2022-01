Lulù Selassiè piange per Manuel Bortuzzo: la meravigliosa dichiarazione d’amore del nuotatore alla principessa del Grande Fratello Vip.

Lulù Selassiè non nasconde l’emozione per le parole che Manuel Bortuzzo ha scelto di dedicarle prima di lasciare la casa del Grande Fratello vip. Per motivi di salute, Manuel lascerà la casa, probabilmente, la prossima settimana lasciando Lulù in casa. Sarà una prova grande per la giovane coppia che, in quattro mesi, ha sofferto e lottato per costruire un rapporto che, oggi, è molto stabile.

Manuel, però, non nasconde le sue paure che ha scelto di condividere con Lulù scrivendole una seconda lettera. La prima era arrivata lo scorso dicembre quando, prima di decidere di accettare il prolungamento, aveva deciso di mettere per iscritto i propri sentimenti. Una lettera che Lulù ha poi letto il 22 dicembre, giorno del loro mesiversario, sotto le coperte, tenendo per sè il contenuto. Oggi, a pochi giorni dal suo abbandano, Manuel ha aperto totalmente il proprio cuore alla sua Lulù di cui è sempre più innamorato.

Manuel Bortuzzo scrive una lettera d’amore a Lulù Selassiè: le toccanti parole

Emozionata e felice, dopo aver letto le parole di Manuel, Lulù si è confidata immediatamente con Miriana Trevisan che, dopo aver a sua volta letto la lettera, si è commossa abbracciando Lulù. “Io lo amo”, ha detto la Selassiè tra le braccia di Miriana. “Lo so e si sente”, è stata la risposta della Trevisan.

La lettera di Manuel è davvero meravigliosa dalle frasi che i fan hanno letto grazie alle telecamere del Grande Fratello Vip che hanno immortalato la lettera.

“Quanto sei bella al mattimo appena sveglia, quanso ancora non […] dei pensieri che mi turbano durante la giornata? In quell’attimo di puro amore incondizionato resto a guardarti. Fermerei il tempo se si potesse, fermerei i pensieri, la vita.

Le coperte disfatte, gli abbracci e i mezzi sorrisi descrivono il nostro amore che mi fa dimenticare la mia condizione che tanto mi soffoca.

Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce di chi cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere, quanto è difficile? Tu lo capisci? Sembra di sì... Se solo potessi dirtelo meglio, senza sembrare pesante. E’ difficile, credimi, però tu ci sei, io ci sono.

Scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti. Scusa se non ti faccio vivere le cose come le hai sempre sognate. Sarà solo un lontano ricordo, vero? Tutto ciò non mi appartiene, mi spegne e non mi dà pace, lo capisco, ma avrà una fine? Sì, non riesco a dirlo con la certezza che hai tu ma sì. Sarà un altro, nostro inizio. Non vedo l’ora di liberare la testa da tutti i pensieri per dare ancora più amore a te, più di 1400 mondi.

Meriti luce, meriti il mondo: sarò all’altezza di tutto ciò? Pensa quando mi perdo nei tuoi occhi, lì mi si riaccende la speranza e sono invincibile, ci riesco […]

Quanto sei difficile da svegliare? Vorrei non farlo mai e lasciarti nei tuoi mondi. Preferisco addormentarmi nella speranza di poterci entrare anch’io. Ti amo”.

“Lui ritornerà a camminare io lo sento. Gli ho detto già che lo accompagno anche dall’altra parte del mondo se serve.. Deve riprendere in mano la sua vita”, ha poi aggiunto Lulù mentre Miriana e Giacomo Urtis la abbracciavano.