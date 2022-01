Belen e Antonino, tutto finito? I gesti di lui per riconquistarla

Ci sarà ancora un noi tra Belen e Antonino, oppure la bella showgirl argentina nn tornerà indietro? Le ultime news che li riguardano stanno divagando tra i maggiori tabloid e i giornali, chi l’avrebbe mai detto? Sta piano piano venendo fuori la verità su quanto accaduto.

L’amore non è bello se non è litigherello, ma per Belen e Antonino come sono andate davvero le cose? Il duo sembrava essere l’idillio di una favola moderna, nella quale finalmente per loro era arrivato il lieto fine, ma niente di tutto ciò si è verificato. L’improvvisa separazione tra i due, l’incidente di Spinalbese, e la fuga in Argentina della Rodriguez sono i tasselli di un quadro che si sta componendo una volta per tutte.

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è senza dubbio ricca di imprevisti, e la fine della love story con Antonino Spinalbese ha finito per complicare ancora di più le cose. Non stanno più insieme. Infatti, Belu è stata avvistata con il suo ex storico. Che sia un ritorno di fiamma o un riavvicinamento dovuto al piccolo Santiago?

Proprio con quest’ultimo, nonostante le avversità, la showgirl ha un bellissimo rapporto. La stessa condivide la chat segreta avuta con il figlio, dimostrando quanto l’amore vero di una famiglia possa superare qualsiasi ostacolo e distanza.

E l’amore tra uomo e donna? In questo caso l’argentina più famosa d’Italia sta piano piano facendo cadere il velo di mistero creatosi attorno la sua relazione con l’hair stylist finita nel momento più bello.

Belen e Antonino? Salta fuori la verità!

Come se non bastasse è stata avvistata con Stefano De Martino, ragion per cui ai fan risulta più che spontaneo chiedersi cosa stia accadendo. La verità sta venendo a galla, anche perché Belen non si è mai nascosta, tantomeno Antonino che differentemente da quanto è sembrato all’inizio, ha le idee molto chiare. Sarà l’amore ad avere la meglio, oppure è proprio vero come dice la canzone: “certi amori fanno giri immensi e poi ritornano”. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla notizia più attesa dai fan della coppia.

Non vivono più insieme e non sono stati neanche avvistati, che cosa sta accadendo? La bella showgirl ha deciso per il bene di Santiago di passare le vacanze di Natale con De Martino, il padre del piccolo di casa. Ma non finisce qui, perché sono stati avvistati insieme in in più occasioni. La seconda è stata il ritorno di Belen dalla fuga in Argentina, lui le ha dato una mano con i bagagli all’aeroporto.

La Rodriguez sembra avere un atteggiamento molto triste, probabilmente perché le cose non sono andate come avrebbe voluto. Ciò che più sconvolge è che Spinalbese però non si arrende, anzi le tenta tutte pur di tornare con lei. Le scrive messaggi ogni giorno, sia per vedere la piccola, che per passare del tempo con l’ex compagna.

Che la causa della rottura dopo la crisi sia stata la differenza d’età, dato che lei è più grande di circa otto anni rispetto a lui, oppure il pochissimo tempo che hanno passato insieme da fidanzati, niente è stato definito come veritiero.

Antonino sta cercando di dimostrare a Belen il suo amore, ce la farà? Nel frattempo, non ci sono notizie certe sulla loro separazione. Probabilmente si è parlato di un tradimento da parte di lui. Se è andata davvero così, la povera Belen avrebbe subito l’ulteriore colpo basso da una storia da cui è rimasta delusa.