GF Vip daytime 14/1/22, imbarazzo in studio: non si accorge di essere in onda

Al GF Vip è calato un certo imbarazzo. Non si è accorto di essere in onda e non sono mancate le gaffe su canale 5.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento bomba in quanto precede la diretta di questa sera, rigorosamente su canale 5, con il padrone di casa Alfonso Signorini.

Per questo motivo la puntata di oggi sarà rigorosamente divisa in due parti. La prima ci mostrerà che cosa è accaduto nelle scorse ore tra i vipponi nella casa più spiata d’Italia e tutte le dinamiche in cui sono stati coinvolti e vi assicuriamo che non sono affatto pochi, poi ci sarà il conduttore stesso ad irrompere attraverso uno speciale collegamento in cui rivelerà ai suoi fedeli sostenitori che cosa andranno a vedere questa sera.

Il daytime parte con il botto mostrandoci le vicende che hanno visto al centro dell’attenzione Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha avuto un crollo. In quanto si è ritrovato a riflettere che vorrebbe costruire una famiglia ma che al momento ha uno stile di vita totalmente differente e che gli impedisce di poter costruire quello che al momento vorrebbe. A consolarlo, però, non c’è stata Sophie Codegoni ma Jessica Selassiè.

Signorini fa una gaffe in diretta al GF Vip

Lui si è sfogato, ammettendo che è arrivato ad un punto in cui non crede più in queste cose però non ha potuto fare a meno di restarci male che al suo crollo c’è stata Jessica e non Sophie Codegoni. Quest’ultima gli ha fatto notare che lui era nascosto in piscina e per questo motivo non ha avuto modo di poterlo notare, ma la Princess lo ha notato ovunque.

Si passa a Kabir Bedi. Quest’ultimo ha condiviso con i suoi compagni di viaggio l’abitudine di iniziare una nuova giornata con un preparato orientale che prevede l’utilizzo di parecchio aglio. I suoi compagni di viaggio hanno iniziato un po’ a lamentarsi del cattivo odore in camera, ma nessuno ha il coraggio di dirglielo.

Spazio anche alla delusione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip, in quanto non ha apprezzato che Davide Silvestri e Barù in tono scherzoso le hanno dato della vecchietta. Lei non ha affatto apprezzato e a nulla sono servite le loro scuse, che hanno più volte provato a farle comprendere il suo punto di vista. “Io sono ferita” ha aggiunto. “E’ come se ti dicessi che tu sei un nano” ha aggiunto facendo riferimento a Davide Silvestri, che non ci ha trovato nulla di male ma è pronto a ribadire le sue scuse.

Si passa ad Alfonso Signorini, pronto a dare le anticipazioni del Grande Fratello Vip di questa sera. Il conduttore fa una gaffe in diretta perché non sa di essere in onda, distratto dalla doccia di Basciano e proprio quest’ultimo sarà protagonista di un blocco stasera insieme a Sophie e Jessica e del suo ruolo di padre.

Si parlerà anche del crollo di Gianmaria Antinolfi e spazio anche all’ingresso di Delia Duran nella casa.