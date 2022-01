Uomini e Donne puntata 14/1/22, bomba in studio: svelati dettagli intimi della coppia

A Uomini e Donne al centro dello studio è stata sganciata la bomba, rivelando i dettagli intimi che ha vissuto la coppia.

Uomini e Donne torna sul piccolo schermo degli italiani per l’ultimo appuntamento di questa settimana e parte subito con il Trono Over, mostrandoci il nuovo cavaliere venuto a conoscere Elena, la dama che ha negato l’esclusiva a Biagio.

Il cavaliere si dice molto interessato a fare la sua conoscenza, ma lei lo ha visto troppo serioso per la sua personalità e per questo non ha accettato la sua conoscenza, ribadendo però che questo non è un segnale di vicinanza nei confronti di Biagio in quanto non ho amato il modo di prepotenza, così lo ha definito, con cui si è rivolto a lei. Per questo la loro conoscenza si è conclusa.

Tra il cavaliere e la dama nasce una breve discussione e Tina Cipollari interviene per attaccare lui, affermando che se fosse stato così interessato a lei poteva continuare una conoscenza. Invece è soltanto una scusa per stare al centro dello studio e non starebbe altro che rinfacciare tutto quello che è accaduto tra loro.

Armando Incarnato sgancia la bomba a Uomini e Donne: la dama ha mentito?

Si continua con i protagonisti del Trono Over e al centro dello studio Maria De Filippi chiama Armando Incarnato e di fronte a lui fa federe Gloria e Sabrina. Loro non solo però da soli, in quanto si aggiunge Mirko al centro studio e Gloria decide di chiudere la conoscenza con quest’ultimo perché convinta che non sia interessata a lei considerato che non ha mai tempo per vederla o sentirla. Mirko si giustifica affermando che ha una vita molto piena e lei non ritiene sia compatibile con la sua.

Lei però vuole continuare la continuare la conoscenza con Armando però lui non sembra molto convinto in quanto ritiene che lei abbia degli atteggiamenti incoerenti poiché per Mirko provava un’attrazione mentale, pur avendolo sentito poco, e nei suoi confronti fisica dopo che le ha raccontato la storia della sua vita. Lei non riesce a trovare un punto di incontro con lui e chiude la conoscenza.

Armando però tuona e afferma che tra lui e Gloria c’è stato più di un semplice bacio, lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione. La dama nega e sceglie di tornare al suo posto in quanto lui è sceso fin troppo nel dettaglio sforando per quello che per lei è stato il pessimo gusto.

Teresanna stronca Armando rivelando di non provare particolare simpatia nei suoi confronti e se anche tutto questo fosse accaduto avrebbe fatto bella figura a non scendere nel dettaglio.