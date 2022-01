Delia Duran provoca Soleil Sorge e zittisce Alessandro Basciano: è caos nella Casa

Delia Duran è entrata ufficialmente al Grande Fratello Vip provocando Soleil Sorge e mettendo a tacere Alessandro Basciano.

Delia Duran, dopo un periodo di quarantena, ha finalmente fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip e non è di certo passata inosservata. Ovviamente ha iniziato con il botto, entrando a gamba tesa contro Soleil Sorge. Le due hanno avuto l’ennesimo confronto sul rapporto con Alex Belli e la modella le ha lanciato una sonora provocazione. In quanto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne le ha ricordato che a suo parere non ha avuto un percorso così lineare e sincero, in quanto ha organizzato una paparazzata in cui baciava un altro.

“Quella era una provocazione“ si è giustificata la Duran affermando che nemmeno la Sorge si può definire una santa considerato che si è avvicinata ad un uomo sposato, ma attenzione perché non solo ha provocato lei ma ha anche zittito Alessandro Basciano.

GF Vip: l’ingresso di Delia Duran crea scompiglio nella Casa

Delia Duran ha voluto mettere subito le cose in chiaro con Alessandro Basciano, che durante le scorse settimane, in risposta ad una provocazione di Alex Belli, aveva affermato, in termini poco carini, che se lei fosse entrata nella Casa del Grande Fratello Vip lui sarebbe stato disposto ad un avere un approccio più diretto con lei.

LEGGI ANCHE: Colpo di scena al GF Vip: Signorini fa piangere Miriana Trevisan in diretta

La bella modella lo ha subito messo a tacere, affermando che ne ha di cereali sotto marca da mangiare per arrivare ad essere il suo tipo, ma il concorrente ha subito compreso l’errore commesso e ha chiesto scusa, affermando che già a suo tempo si era scusato con Alex Belli affermando che quell’espressione gli era uscita in un momento di rabbia e se n’è subito pentito.

LEGGI ANCHE: E’ stata una delle vincitrici più amate del Grande Fratello: ecco cosa fa oggi

Delia Duran al GF Vip ha perdonato il suo compagno di viaggio? Sicuramente durante il corso di questi giorni darà grandi soddisfazioni al pubblico del piccolo schermo degli italiani, creando nuove ed imprevedibili dinamiche.