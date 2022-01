Quali sono i segni zodiacali più tecnologici? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più tecnologici. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più tecnologici, quelli che potrebbero restare ore davanti ad un pc o con gli occhi fissi sullo schermo di uno smartphone. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali più tecnologici. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali più tecnologici

Vergine: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto incuriosite dalla tecnologia. Perdono molto tempo a capire come funziona un oggetto che hanno appena acquistato, anche se spesso diventano troppo critici e rischiano di risultare antipatici. Chi è nato sotto il segno della Vergine potrebbe avere la presunzione di voler spiegare ad un programmatore informatico come fare il proprio mestiere.

Gemelli: al secondo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non possono fare a meno della tecnologia. Sarebbe una rinuncia troppo grande per loro! Sincronizzano tutto: smartphone, orologio, elettrodomestici, televisore. La casa di una persona dei Gemelli è totalmente controllata dalla tecnologia, una vera e propria abitazione del terzo millennio.

Acquario: al primo posto in questa singolare classifica troviamo il segno dell’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano tutto ciò che è tecnologico. Amano restare aggiornati su tutto, sono sempre in prima fila quando arriva un modello nuovo di uno smartphone. Chi è nato sotto il segno dell’Acquario ha abbandonato da tempo la carta e la penna, molto meglio un bel tablet ed un blocco note digitale, per tenere sempre tutte le informazioni utili in tasca.